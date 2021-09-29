Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 ile mücadele kapsamında iki doz aşı yaptıranların oranının Aydın ve Zonguldak’ta da yüzde 75’in üzerine çıktığını, böylece mavi il sayısının 15’e ulaştığını belirtti.

Diğer mavi iller şöyle:

Kırklareli Edirne Çanakkale Balıkesir İzmir Muğla Burdur Eskişehir Bartın Amasya Ordu Giresun Osmaniye

İkinci doz koronavirüs aşısı olanların oranının Yozgat, Erzincan ve Malatya’da da yüzde 65’in üzerine çıktığını bildiren Koca, “Bu üç ilimizin haritadaki rengi sarı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yüzde 75’i geçmek üzere yarışalım.” ifadelerini kullandı.

Covid-19’a karşı İKİNCİ DOZ aşı oranı YOZGAT, ERZİNCAN ve MALATYA’DA %65’in üzerine çıktı. Bu üç ilimizin haritadaki rengi SARI. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında %75’i geçmek üzere yarışalım! — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021

Sağlık Bakanlığının “covid19.saglik.gov.tr” sitesindeki Türkiye haritasında, ikinci doz aşı oranı yüzde 55’in altında olan iller “kırmızı”, yüzde 55-65 arasındaki iller “turuncu”, yüzde 65-75 arasındakiler “sarı”, yüzde 75’in üstündekiler de “mavi” renkle gösteriliyor.