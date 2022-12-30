İş dünyası temsilcileri sanayi elektriğinde uygulanacak indirimi değerlendirdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın elektrikte sanayi abone grubunda yüzde 16 düzeyinde bir indirimin yaşanacağını söylemesinin ardından sanayiciler tarafından olumlu tepkiler gelmeye başladı.

İSO Başkanı Bahçıvan: Sanayi elektriğindeki indirim önemli ve değerli bir avantaj

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimi önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendirdiklerini belirterek, sanayiciye moral olacağını ve enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü destek sunacağını bildirdi.

İSO'dan yapılan açıklamada, 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu düzenlemeye ilişkin, "İndirimi, yeni yıla girerken, rekabet koşullarımızdaki en önemli girdi olan enerji maliyetlerimizde önemli ve değerli bir avantaj olarak değerlendiriyoruz." ifadesini kullanan Bahçıvan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Böyle bir indirimin yeni yılda sanayicimize moral olacağını vurgulamak istiyorum. Bu indirimi özellikle ihracatçı sanayicimize getireceği destek kadar iç piyasada da hepimizin önceliği olan enflasyonun olumlu yönde gelişmesine güçlü bir destek olarak da görüyoruz. Uzun zamandan beri dile getirdiğimiz bu konunun dünyadaki gelişmelere paralel olarak önümüzdeki aylarda diğer enerji kalemleri ile birlikte de devam etmesi umuduyla başta Cumhurbaşkanımıza, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve Hazine ve Maliye Bakanımıza teşekkür ediyoruz."

İTO Başkanı Avdagiç'ten sanayi elektriğine indirim kararı sonrası iş dünyasına çağrı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirime ilişkin, "Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları." dedi.

İTO'dan yapılan açıklamada Avdagiç'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma yer verildi.

Avdagiç, paylaşımında, elektrikte sanayi abonelerine yüzde 16 indirim yapıldığı açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Şekib Avdagiç, "Sanayi elektriğine yapılan yüzde 16 indirim, ihracatçımızın fiyatlamasını kolaylaştıracak, rekabetçiliğini artıracak çok önemli bir adım. Bu indirim enflasyonla mücadeleye de çok önemli katkı yapacaktır. Sadece maliyet unsuru olarak değil, psikolojik katkısı da olacak." değerlendirmesini yaptı.

Bu indirimin gerekliliğini ve iş dünyasının bu konudaki beklentisini her platformda dile getirdiklerini belirten Avdagiç, "2023'e daha da büyük bir umutla giriyoruz. Üyelerimize bir mesajımız, 2023 yılı fiyatlamalarını bu indirimi dikkate alarak yapmaları." açıklamasını yaptı.

"Aynı yaklaşımın sanayide kullanılan doğalgaz fiyatında da yapılacağına eminiz." ifadesini kullanan Avdagiç, "Düzenleme için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati ve Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank'a teşekkür ediyoruz." dedi.

OSİAD Başkanı Ekinci: Yüzde 16'lık indirim sanayiciyi rahatlatacak

Ostim Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, yazılı açıklamasında, sanayi abone grubunda kullanılacak elektrikte yapılan indirime ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sanayi elektriğine yüzde 16'lık indirim yapılmasının 2023 yılı üretimi için olumlu bir gelişme olduğunu vurgulayan Ekinci, KOBİ'lerin maliyet unsurları arasında birinci sırada işçiliğin, ikinci sırada ise enerjinin geldiğini ifade etti.

Ekinci, 2021 ve 2022 yılında elektrik ve doğal gaza yapılan zamların sanayicileri zorladığını belirterek şunları kaydetti:

"Girdi maliyetleri içinde büyük payı oluşturan enerjinin dünyada fiyatı çok arttı. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle Avrupa da enerji krizi yaşıyor. 2023 yılına girerken bir nevi hediye niteliği taşıyan elektrik indirimi üretenleri mutlu etmiştir. İndirim oranı ne olursa olsun bunun elbette ki üretime katkısı pozitif yönde olur ve rekabet gücünü artırır. İndirim enerji maliyetlerini düşüreceği için işletmeleri de rahatlatacaktır."

ASKON Genel Başkanı Aydın: Sanayi elektriğindeki indirimle rahatlama yaşayacağız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, elektrikte sanayi grubuna yönelik yapılan yüzde 16 düzeyindeki indirimle sanayicilerin rahatlama yaşayacağını belirterek, "Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz." ifadesini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada, Aydın'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Lojistik ve akaryakıtta olduğu gibi elektrik giderinin de sanayide faaliyet gösteren firmaların temel gider kalemlerinden olduğunu anlatan Aydın, dünya genelinde enerji ve elektrik fiyatlarının artması nedeniyle sanayicilerin sıkıntılar yaşadığını bildirdi.

Aydın, bu maliyet artışlarının fiyatlardaki yükselişleri de beraberinde getirdiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"2023, ekonomiler için kritik bir yıl olacak. Rekabetin son derece artacağı bir ortamda bu indirimle sanayicilerimiz belirli bir rahatlama yaşayacaktır. Bu piyasadaki gelişmeler yakından takip edilerek mümkün olduğunca üreticinin üzerindeki bu yük hafifletilmelidir.

Büyüyen bir ekonomi hepimizin refah seviyesini artıracaktır. Üretimin önündeki engeller kaldırıldıkça da daha çok üretimle daha çok rekabetçi konuma geleceğiz. Bunun gibi Hazine ve Maliye Bakanlığımızca açıklanan 2023 yılı gelir vergisi tarifeleri de iş insanlarımızın yararına olmuştur. Alınan bu kararlar daha çok üretim olarak ekonomimize yansıyacaktır."

ORSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çamur: Elektrik giderlerinin azalacak olması umut verici



OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Levent Çamur, üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olmasını "umut verici" bulduklarını ifade etti.

Çamur, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirimi kararının sektörde memnuniyetle karşılandığını bildirdi.

Sanayicilerin en önemli temel giderlerinin başında gelen elektrik geldiğini belirten Çamur, şunları kaydetti:

"Son zamlarla birlikte işletmeler iyice zorlanmaya başlamıştı. Sanayicinin maliyetleri yükseldikçe, söz konusu artışlar zincirleme olarak ürünlere de yansıtılıyor. Üretimden yatırıma, istihdamdan ihracata kadar her kalemi etkileyen elektrik giderlerinin, indirim kararından sonra azalacak olması umut verici. EPDK'nın yüzde 16'lık indirim kararı yeni yılın hemen öncesinde sanayiciye moral olmuştur. Kararın uzun soluklu olmasını diliyor, sayın Cumhurbaşkanı ve ilgili bakanlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

ATO Başkanı Baran: Sanayi elektriğinde indirim piyasalara olumlu yansıyacak

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, yaptığı yazılı açıklamada, sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte yapılan yüzde 16 indirim kararını "reel sektör açısından çok olumlu bir gelişme" olarak değerlendirdi.

Salgının ardından hızla toparlanması beklenen küresel ekonominin, Rusya-Ukrayna Savaşı ile enerji ve gıdadaki arz-tedarik sorunlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Baran, konunun Türkiye’yi de yakından etkilediğine dikkati çekti.

Baran, küresel ekonominin sancılarla dolu bir yılı geride bırakırken Türkiye’nin ihracatı artırma ve tedarik merkezi olma yönünde hedefleri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Reel sektörün üretim gücü ile bu hedeflere ulaşabilmesi açısından alınan bu indirim kararı yerinde olmuştur. Üretim maliyetlerinde enerji fiyatları önemli bir girdi kalemi durumunda. İndirimle birlikte üretim maliyetlerinde yükselişin önüne geçileceğine ve bunun er geç piyasalara olumlu olarak yansıyacağına ve enflasyonu aşağı yönde ivmelendireceğine inanıyorum. Benzer indirimlerin ticari işletmelere uygulanması ticari hayata da olumlu yansıyacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez’e ve emeği geçen herkese üretimin önünü açan bu karardan dolayı teşekkür ediyorum."