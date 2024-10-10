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İş insanı Arif Develi son yolculuğuna uğurlandı

Develi restoranlarının kurucusu iş insanı Arif Develi'nin (80) cenazesi, İstanbul Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.

10 Ekim 2024 | 15:45
İş insanı Arif Develi son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün vefat eden iş insanı Arif Develi için İstanbul Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Develi Restoran Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Develi kabul etti.

Törene Ankara Valisi Vasip Şahin, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, AK Parti Erzurum milletvekili Selami Altınok, Sanatçı Orhan Gencebay ve çok sayıda kişi katıldı.

Merhum Arif Develi'nin cenazesi, törenin ardından Edirnekapı Şehitliği'nde defnedildi.

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Türk Hava Yolları, Alarko... Borsada dün geri alım yapan 10 şirket
Borsada dün yeni iş ilişkisi, ihale sonucu açıklayan 4 şirket
BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Abdik, gong töreninde yeni hedeflerini duyurdu
Borsada bugün bir hissede bedelsiz sermaye artırımı var (9 Ekim)
Bor Şeker temettü kararını açıkladı
Borsa İstanbul ve IFC yeşil tahvil eğitimi düzenliyor
Bir şirketten daha bedelsiz kararı geldi: Yüzde 500
Yabancının eylülde en çok alım yaptığı 15 hisse
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