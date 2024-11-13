İSO Meclisi, deprem bölgesine desteğini sürdürüyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 7-9 Kasım tarihleri arasında Hatay ve Adana illerini kapsayan yeni bir ziyaret gerçekleştirdi. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO Meclis Başkanı Ender Yılmaz ev sahipliğinde gerçekleşen seyahat kapsamında Antakya İlçesi’nde bir yıl önce kurulan İSO Yaşam Kenti ziyaret edildi. Yine ziyaretin ikinci gününde İSO Meclisi Üyeleri, Adana Sanayi Odası ile de ortaklaşa Meclis toplantısı düzenleyerek iş birliği fırsatlarını ele aldı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, “Afet sonrası iki ay gibi kısa bir sürede kurduğumuz İSO Yaşam Kenti, yalnızca geçici barınma çözümü değil, çocuklarımızın eğitim ihtiyaçlarının, oyun alanlarının ve yaşlılarımızın bakım ihtiyaçlarının da düşünüldüğü kapsamlı bir yaşam alanı. Dileğimiz, vatandaşlarımızın kalıcı konutlarına yerleştirilmesi” dedi.

İSO üyeleri, İskenderun Sanayi ve Ticaret Odasını da giderek Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Meclis Başkanı Zeki Altun ve bölge sanayicileri ile bir araya gelerek istişarede bulundu.

Bahçıvan: “Odak noktası; geleceği kaybetmemek”

Ziyaretin ikinci gününde İSO heyeti Adana’ya geçti ve bu Adana Sanayi Odası (ADASO) ile ortak bir meclis toplantısı gerçekleştirildi. ADASO’nun kurulduğu 1966 yılından bu yana ilk kez gerçekleştirilen İSO-ADASO Ortak Meclis Toplantısı’nda konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, şunları söyledi:

“Sanayide bugün özellikle makroekonomik koşullar rekabet zorluyor. Buna rağmen asıl odaklanmamız gereken nokta, geleceği kaybetmemek olmalı. Beş ya da 10 yılı değil 30 yılı planlayacak uzun vadeli, istihdama ve insan kaynakları projelerine, rekabetin daha da güçleştiği bu jeopolitik ortamda katma değer yaratmaya odaklanmalıyız. Adana ile geleceğin sanayicilerini yetiştirmede ve eğitime dönük çalışmalarda birlikte hareket etmek çok iyi olacak. Bu tür iş birlikleri hem Adana hem de İstanbul’un sanayi potansiyelini daha da yukarıya taşıyacak” dedi.

ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç da “Türkiye’nin 7.büyük ili olan Adana için çok heyecanlı çalışıyoruz. Ocak-ekimde Adana’nın ihracatı geçen seneye göre yüzde 5’lik artışla 2 milyar 472 milyon dolar oldu. Ancak hak ettiğimiz konumda değiliz. Kalkınma için il bazında değil de ilçe bazında teşvik lazım. Teşvik mevzuatı yeniden ele alınmalı, ilçeleri ayağa kaldıracak teşvik lazım. Tufanbeyli’ye 10. Bölge, Adana’ya da 1. ya da 3. Bölge teşvikleri verilmeli. İnsanları doğduğu yerde barındırmak, kazandırmak önemli” dedi.