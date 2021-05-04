Danimarka merkezli tesis yönetim şirketi olan ve Türkiye pazarına 16 yıl önce giren ISS, yeni satın almalarla büyümeyi planlıyor.

Geçen yılı 3 milyar TL ciro ile kapatan şirket, yeni alacağı şirketle hizmet sektöründe etkinlik alanını alanını genişletmeyi hedefliyor.

Dünyanın en büyük tesis yönetim şirketlerinden olan ve 33 ülkede faaliyet gösteren Danimarkalı ISS, Türkiye’de satın alma ile büyümeyi hedefliyor.

2005 yılında Türkiye pazarına giren ve temizlik, güvenlik, catering gibi alanlarda birçok sektöre hizmet veren ISS, 16 yıl önce satın alma ile girdiği Türkiye pazarında yeni alımlarla büyümeyi planlıyor.

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