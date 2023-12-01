ARA
Bist 100
8045,54
1,22%
Bist 100
Dolar/TL
28,9038
0,1175%
Dolar/TL
Euro/TL
31,4974
0,0377%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0897
0,1194%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1893,2
0,17%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, yıllık yüzde 73,89 artış gösterdi.

01 Aralık 2023 | 14:03
0
İstanbul'da kasım ayı enflasyonu belli oldu

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Kasımda perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 arttı, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,52 azaldı.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,88 artış, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 azalış görüldü.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1893,2 0,17%
  • ALTIN ONS 2037,28 0,05%
  • BIST 100 8045,54 1,22%
  • DOLAR/TURK LIRASI 28,9038 0,1175%
  • EURO/TURK LIRASI 31,4974 0,0377%
  • EURO/USD 1,0897 0,1194%
  • INGILIZ STERLINI 1,2647 0,18497%
  • JAPON YENI 148,13 -0,079%
  • KANADA DOLARI 1,35222 -0,34086%
  • RUS RUBLESI 89,914 -0,0678%
Günün En Çok Okunanları
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
Gmail kullanıcıları dikkat! Hesabınızı kurtarmak için bilmeniz gerekenler
GERİ
İLERİ
65 yıllık dev şirketin adı değişti
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Netflix'te zirveye çıkan Türk filmi: 13 ülkede 1'nci sırada, 76 ülkede ilk 10'da
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
'Büyük servet transferi' hızlandı... Daha da hızlanacak
En Zengin 100
TÜPRAŞ'tan rüzgar enerjisi hamlesi
Bakan Şimşek'ten 'döviz, fon ve faize yüzde 40 vergi' açıklaması
Büyüme 3. çeyrekte beklentileri aştı
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL