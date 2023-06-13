ARA
Bist 100
5429,05
-2,86%
Bist 100
Dolar/TL
23,6363
0,0508%
Dolar/TL
Euro/TL
25,5005
0,346%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0788
0,3068%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1476,9
-0,67%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul'da kurbanlık satışına başlandı

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 7 bin kurbanlık getirildi.

13 Haziran 2023 | 17:13
0
İstanbul'da kurbanlık satışına başlandı

İstanbul'un çeşitli bölgelerindeki pazarlara getirilen kurbanlık hayvanların satışına başlandı.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kente girişine izin verilen kurbanlıklar pazarlara ulaşmaya başladı.

Bahçelievler Çobançeşme Mahallesi'nde kurulan 120 çadırlık kurban pazarına da küçükbaş ve büyükbaş olmak üzere toplam 7 bin kurbanlık getirildi.

Satıcılar tarafından çeşitli illerden getirilen kurbanlıklara vatandaşlar ilk günden ilgi göstermeye başladı.

Pazarda büyükbaş kurbanlıklar 50 ila 150 bin lira arasında satışa sunulurken küçükbaş kurbanlıklar ise 7 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor.

Pazarlıkların ardından kurbanlıklarını satın alan vatandaşlara kesimhaneden sıra numaraları dağıtılıyor. Pazarlara getirilen kurbanlıklar İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bahçelievler Belediyesi ekipleri tarafından da denetleniyor.

Bahçelievler Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Tibet Bayhan, AA muhabirine, kurbanlıkların beslendikleri illerden kente gelmeden önce kan tahlillerinin yapıldığını söyledi.

Gerekli sağlık raporu, pasaportları ve yol izinleriyle beraber getirilen hayvanların kurban pazarı girişlerinde kontrol edildiğini kaydeden Bayhan, hayvanların beslenmesi ve araçlardan indirilip yerleştirilmesi konusunda gerekli desteği verdiklerini anlattı.

Bayhan, kurbanlıkların kesildiği yerlerde asgari teknik ve hijyen şartlarının sağlanmasına ve ehil kasaplar tarafından usulüne uygun kesilmesine çalıştıklarını ifade etti.

Vatandaşların kesim için Kurban Bayramı'nın birinci gününe yığılmamaları gerektiğine dikkati çeken Bayhan, sağlıklı şekilde kesim yapılabilmesi için vatandaşların bayramın diğer günlerine de randevu alabileceğini dile getirdi.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler 

Bayhan, kurbanlık alacak vatandaşların bazı noktalara dikkat etmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurbanlıkların kulak küpesinin olup olmadığına, hayvanın genel durumuna ve sağlık durumuna bakılması gerekiyor. Vatandaşlar, hayvanın kurban olabilecek yaşta olup olmadığı, kesilebilecek kadar randımanlı olup olmadığı, üzerinde herhangi bir hastalık belirtisinin olup olmadığına dikkat etmeliler. Bir kurbanlığın tüylerinin parlak, dış görünüşlerinin canlı, dört ayak üzerinde durabilen, vücut üzerinde herhangi bir yara, bere bulunmayan, büyükbaş hayvanlarda 2 yaşını, küçükbaş hayvanlarda da 1 yaşını geçmiş olmalarına dikkat etmeleri gerekiyor. Hayvanların kulak, boynuz ve kuyruk gibi bölümlerinin sağlam olması önemli."

Kurbanlık bakmaya gelen Ali Tellioğlu, geçen sene 55-60 bin liraya aldıkları kurbanlıkların bu yıl 140 bin liraya kadar çıktığını ifade etti.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1476,9 -0,67%
  • ALTIN ONS 1943,38 -0,72%
  • BIST 100 5429,05 -2,86%
  • DOLAR/TURK LIRASI 23,6363 0,0508%
  • EURO/TURK LIRASI 25,5005 0,346%
  • EURO/USD 1,0788 0,3068%
  • INGILIZ STERLINI 1,2602 0,71489%
  • JAPON YENI 140,187 0,416%
  • KANADA DOLARI 1,33058 -0,46343%
  • RUS RUBLESI 83,88 0%
Günün En Çok Okunanları
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
Nasdaq, finansal yazılım şirketi Adenza'yı satın alacak
GERİ
İLERİ
Sakarya'da üretiliyor: Almanya ve Hollanda'ya ihraç edilmeye başlandı
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomobil fiyatlarına kur zammı... Markalar liste güncelledi, işte 871 araçta artış oranları
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Türkiye'nin ilk uçak fabrikası 205 milyon liralık yatırımla yeniden doğuyor
BioNTech'e 'yan etki' davasında ilk duruşma: Aşıyla ilgili iddia ne?
Bu kez yeni bir trend yükseliyor:'Deinfluencer'lar... Peki, De-influencing Nedir?
Otomotiv şirketlerine 61 milyon lira para cezası
Soros, halefini seçti: 25 milyar dolarlık imparatorluğunu devrediyor
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL