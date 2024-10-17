İstanbul Jet’ten Dalaman’a 5milyon Euro’luk yeni yatırım

5 milyon euro yatırımla hayata geçirilen Dalaman Havalimanı Jet A1 Yakıt Depolama ve İkmal Tesisi, yerli ve yabancı tüm havayolu ulaşım hizmeti sağlayan uçak ve özel jet uçaklarına JET A1 yakıt ikmal hizmeti sunacak.

Havacılık sektöründe, Jet A1 yakıtı tedarikinde üstün ve kaliteli hizmetiyle öncü bir konumda bulunan İstanbul Jet, büyümesini hız kesmeden sürdürüyor. 100’ü aşkın ülkede, 500’e yakın meydanda hizmet veren İstanbul Jet, Dalaman Havalimanı Jet A1 Yakıt Depolama ve İkmal Tesisi yatırımını tamamlayarak, iş ortaklarının, çalışanlarının ve Dalaman ilçe protokolünün katılımıyla hizmete açtı.

5 milyon euro yatırımla hayata geçen tesis, toplam 4.000 metrekare yüzölçümüne sahip bulunuyor. Havacılık sektörünün önde gelen yakıt tedarikçileri Petrol Ofisi ve THY-OPET’ ten sonra İstanbul Jet, Dalaman Havalimanı’nda üçüncü fiziksel tedarikçi olarak hizmet verecek. Toplam 2 bin 155 metreküp depolama alanı olan tesisin, JET A1 yakıt tedarikinin yüzde 90’ı STAR ve TÜPRAŞ rafinerilerinden sağlanacak.

HAVAYOLU VE ÖZEL JET UÇAKLARINA HİZMET VERECEK

İstanbul Jet, bu yeni yatırımıyla birlikte yerli ve yabancı tüm havayolu ulaşım hizmeti sağlayan uçak ve özel jetlere sunduğu JET A1 yakıt ikmal hizmetini daha da büyütüyor. Dalaman’daki yeni tesis, şirketin şu an faaliyette olmayan Antalya Havalimanı ile yakıt depolama ve ikmal hizmeti devam eden Alanya Gazipaşa Havalimanı’ndan sonra hizmete sunduğu üçüncü tesis oldu.

Hava yakıt tedarik hizmetini havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda özel kredi limitleri ve rekabetçi fiyat yapısı ile sunan İstanbul Jet; Petrol Ofisi, THY Opet, Shell, SOCAR (Star Rafineri), Air BP, OMV, Air Total, Repsol, Eni SPA ve diğer birçok ulusal ve uluslararası petrol şirketleri, yerel yakıt sağlayıcıları ve havalimanı hizmet sağlayıcılarından oluşan stratejik ilişki ağı sayesinde optimal tedarik zinciri yapısına sahip bulunuyor.

Şirket, Pegasus, Associated Energy Group, Air Astana, Freebird, Iraqi Airways, Ethiopian Airlines, Mavi Gök Havacılık, Corendon, LOT Polish, Azerbaijan Airlines, Royal Air Maroc ve Wizz Air Group gibi prestijli havayolu şirketlerine jet yakıt tedarik hizmeti veriyor.

REKABETÇİ YAPISIYLA ÖNE ÇIKIYOR

İstanbul Jet Genel Müdürü Hüseyin Latifoğlu, yeni tesisin açılışında yaptığı konuşmada, “Uluslararası hava yakıt tedarikinde, esnek kredi limitleri ve rekabetçi fiyat yapımızla öne çıkıyoruz. İstanbul Jet olarak, yeni yatırımlarla güçlü ve kararlı bir şekilde büyümemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Dalaman Havalimanı’nın Türkiye’nin ilk turistik havalimanı olduğuna işaret eden Latifoğlu, şöyle devam etti: “Dalaman önemli turizm bölgelerine yakın bir meydan. Dalaman Havalimanı’nda hizmet vermeyi seçmemizin en önemli sebepleri arasında, yolcu kapasitesinin genişlemesi ve her geçen gün büyüyen ve büyüme potansiyeli olan bir meydan olması yer alıyor. Ayrıca uçuş sayısının her yıl artması yakıt talebinin artmasına neden oluyor. Geçmiş yıllarda yıllık 150 bin ton yakıt satışı yapılan meydanda 2024 yılında, 180 bin ton yakıt satışına ulaşılması öngörülüyor.”

YILSONUNA KADAR 1 MİLYON 300 BİN METREKÜP SATIŞ GERÇEKLEŞTİRECEK

Havacılık sektöründeki Jet A1 yakıt tedarik hizmetini genişleterek sürdüreceklerini anlatan Latifoğlu, “Bu büyüme rakamlarımıza da yansıyor. 2023 satış hacmimiz 1 milyon 200 bin metreküp olarak gerçekleşti. 2024 sonuna kadar satış hacmimizi 1 milyon 300 bin metreküpe ulaştırmayı hedefliyoruz. Diğer yandan SAF yani sürdürülebilir havacılık yakıtı için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk SAF satışımızı bu tesisimizde yapmayı hedefliyoruz” dedi.

