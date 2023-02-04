ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8384
0,056%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2238
0,1461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
0,062%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1135,31
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan hava uyarısı geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte pazar günü beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşlara uyarılarda bulundu.

04 Şubat 2023 | 20:15
Son Güncellenme: 05 Şubat 2023 | 22:01
0
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan hava uyarısı geldi

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, ilgili birimlerle Karla Mücadele Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirdiklerini kaydederek, İstanbulluları meteorolojik gelişmelere ilişkin bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Meteorolojik verilere işaret eden Yerlikaya, "Pazar günü İstanbul'da kuvvetli rüzgar ve fırtınanın (60-80 km/s), Avrupa Yakası'nda yer yer tam fırtına (80-100 km/s) şeklinde esmesi bekleniyor. Lütfen ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olalım." ifadelerini kullandı.

Vali Yerlikaya, yarın için bir önemli uyarısının da motosiklet sürücüleri ve motokuryelere olduğunu belirterek, beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle köprü geçişlerindeki olumsuzluklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

İlgili Haberler
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu: AKOM tarih verdi, uyardı...
İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusu yanıt buldu: AKOM tarih verdi, uyardı...
THY'den İstanbul uçuşları için 'sefer iptali' uyarısı
THY'den İstanbul uçuşları için 'sefer iptali' uyarısı
THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı
THY'den seferi iptal olan yolcularına mobil uygulamayı kullanma çağrısı
0
  • ALTIN GRAM - TL 1135,31 0,28%
  • ALTIN ONS 1874,49 0,22%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8384 0,056%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2238 0,1461%
  • EURO/USD 1,0732 0,062%
  • INGILIZ STERLINI 1,20557 0,12998%
  • JAPON YENI 130,894 -0,151%
  • KANADA DOLARI 1,33986 -0,04029%
  • RUS RUBLESI 72,135 0,4806%
Günün En Çok Okunanları
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL