Kentsel dönüşüm konusunda İstanbul’da çalışmalar yapan MINT bünyesinde kurula MintLab, kasım ayına ilişkin İstanbul Konut Piyasası Değerlendirme Raporunu yayınlandı. Rapordan öne çıkan veriler şöyle:

Rapor, İstanbul gayrimenkul piyasasındaki değişimleri ortaya koyuyor. İstanbul özelinde, Ağustos ayında sermaye kazancı ve brüt kira getirisinden oluşan toplam getiri, aylık bazda yüzde 4,80; yıllık bazda ise yüzde 37,07 oranında gerçekleşti. Finansal yatırım araçlarındaki getiriler ile karşılaştırıldığında ise konut yatırımlarının toplam getirisi son bir yılda en yüksek getiriyi elde etti. Diğer taraftan, Ağustos ayında İstanbul’daki konut yatırımlarının yıllık reel getiri ise yüzde 14,94 düzeyinde.

İSTANBUL’DA KONUT TOPLAM GETİRİ ENDEKSİ AĞUSTOSTA 231,3 PUANA YÜKSELDİ

Konut Toplam Getiri Endeksi’ne göre Ağustos ayı itibariyle İstanbul geneli için 231,3 puan olarak ölçüldü. Getiri endeksindeki aylık artış oranı yüzde 4,9’dur. Endeks, sermaye kazancı ve kira getirisi dikkate alınarak oluşturuldu.

İSTANBUL’DA KONUT SATIŞ FİYATLARI %26 ORANINDA ARTTI

İstanbul’daki konut fiyatları Ağustos ayında 7.265,00 TL/m2 ve 856,38 ABD Dolar/m2 olarak ölçüldü. Yerel para bazında konut fiyatları geçen senenin aynı ayına göre yüzde 26, dolar karşılığı ise yine yüzde 8 oranında arttı.

Konut satış sayıları ve konut ortalama satış fiyatları dikkate alınarak hesaplanan ‘Konut Satış İşlem Hacmi’ düzeyi ise 17,6 milyar TL oldu. İlgili aydaki satış işlem hacmi, uzun vadeli ortalama düzeyi olan aylık 8,5 milyar TL’nin de üzerinde gerçekleşti.

YABANCILARIN MÜLK ALIMLARI DEVAM EDİYOR

İstanbul’da Eylül ayında yabancıya yapılan konut satışları 2.995 adet olarak gerçekleşti. İstanbul’daki satışlar toplam yabancıya satılan konutların yüzde 45’ini oluşturdu. Eylül ayındaki satış düzeyinin tarihsel ortalamadan 2.028 adet daha fazla olduğu gözlemlendi.

KONUT FİYATLARI HANE TOPLAM NET HARCANABİLİR GELİRİNİN 2,89 KATI DÜZEYİNDE

Konut Fiyat-Hane Gelir Oranı verilerine göre ise, İstanbul’da Ağustos ayında konut fiyatları ortalama hanehalkı harcanabilir gelirinin 2,89 katı oldu. Eşik değer olan 3’e giderek yaklaşması dikkat çekici.

İSTANBUL’DA AİLELER GELİRLERİNİN YÜZDE 31’İNİ KONUT KREDİ TAKSİTİNE AYIRIYOR

Konut Kredi Taksit-Hane Gelir Oranı verilerine göre, İstanbul’da 100m2 bir ev için Ağustos ayında kullanılan konut kredisi aylık taksitleri hane halkı net harcanabilir gelirinin yüzde 31’i oranında. Yurt dışı uygulamalarda, bu oranın yüzde 28’in altında olmasının sağlıklı bir ödeme planı açısından önemli olduğu vurgulanıyor.

SATILIK VE KİRALIK EV ARAMALARI AZALDI

Google Trends, Ekim ayı satılık ve kiralık ev arama istatistikleri analiz edildiğinde, İstanbul genelinde satılık ev aramalarının bir önceki aya kıyasla yüzde 24,2 oranında; kiralık ev aramalarında ise yüzde 45,2 oranında azaldı. Gerek ülke geneli için gerekse de İstanbul özelinde satılık ve kiralık ev aramalarının azalması, artan ev satış fiyatı ve kira değeri ile göreli yüksek konut kredi faiz oranının yarattığı talep azlığının bir sonucu olarak değerlendiriliyor.