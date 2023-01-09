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İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığını belirterek, "Kritik seviyeye yaklaşıyoruz. Özellikle İstanbul'daki şirketlerimizi su tasarrufuna çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

09 Ocak 2023 | 14:27
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İTO Başkanı Avdagiç'ten iş yerlerine su tasarrufu çağrısı

Avdagiç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul barajlarındaki suyun dün 1,4 milyon metreküp daha azaldığına dikkati çekerek, kritik seviyelere yaklaşıldığını bildirdi.

İstanbul'daki şirketlere su tasarrufu çağrısında bulunan Avdagiç, "Bilinçli tüketimle iş yerlerimizde su tüketimini kontrol altına alalım, kendimizin ‘su denetçisi’ olalım. Küresel ısınma iklim değişimini tetikliyor, mevsimsel yağışları artık alamıyoruz. Barajlarımızı tasarrufla doldurmalıyız. Su çocuklarımızın geleceği. Her İstanbullu firma ve kişi, kişiselleştirilmiş eylem planı yapmalı. Çünkü sudan büyük enerjimiz yok." ifadelerini kullandı.

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