İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplu ulaşımda uygulanan tam biniş ücretinin yüzde 35,08 artışla 8,78 liraya yükseltilmesine karar verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kent içi toplu ulaşım ücret tarifesine ilişkin karar "oy birliğiyle" alındı.

ESHOT, İZDENİZ, İzmir Metro, İzmir Tramvay ve İZBAN’da 2 Ocak 2023’ten itibaren geçerli yeni tarifeye göre tam biniş ücreti 8,78 lira, öğrenci biniş ücretinin ise 3 lira oldu.

Öğretmen ve 60 yaş kartları ile biniş ücreti ise 7,56 liraya yükseltildi.

Günün belli saatlerinde yüzde 50 indirimli ulaşım imkanı sağlayan "Halk Taşıt" uygulamasında ise tam biniş 4,39, öğrenci ücreti 1,50 lira oldu. Halk Taşıt tam binişlerinde ilk aktarma için ücret 1,75, ikinci aktarma 1 lira olacak.

Yüzde 35,08 artış uygulanan tam biniş ücreti halen 6,5, öğrenci biniş ücreti ise 2,2 lira olarak uygulanıyor.

Belediye desteği 16,79 lira

İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı, yeni tarife rakamları baz alındığında, biniş başına belediye olarak 16,79 lira destek vereceklerini belirterek, "2022 yılı başında toplu ulaşım sübvansiyon rakamını 2 milyar lira olarak öngörmüştük. Aralık iki itibarıyla kasamızdan çıkan destek miktarı 3,5 milyar lirayı bulmuş durumda. Yeni yılda bu rakamın 4 milyar liranın da üzerine çıkacağını öngörüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.