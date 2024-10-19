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Kamuda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (19 Ekim)

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

19 Ekim 2024 | 09:36
Son Güncellenme: 19 Ekim 2024 | 10:17
Kamuda atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de (19 Ekim)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre atama ve görevden alma kararları şöyle:

  • Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan kadrolara 17 vergi başmüfettişi ve 2 vergi müfettişi atanırken, Ticaret Bakanlığında açık bulunan kadrolara da 13 ticaret başmüfettişi ve 1 ticaret müfettişinin atanması uygun bulundu.
  • Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Metin Türker ve Tarım ve Orman Bakanlığı 14. Bölge Müdürü Mustafa Şentürk görevden alınırken, 2. Bölge Müdürlüğüne 3. Bölge Müdürü Hacı Ahmet Çiçek, 9. Bölge Müdürlüğüne 8. Bölge Müdürü Gültekin Aksan ve 14. Bölge Müdürlüğüne de Melikunnas Özkaya atandı.
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Marmaris Bölge Liman Başkanlığına, Ceyhan Bölge Liman Başkanı Eray Aykanat getirildi. Ceyhan Bölge Liman Başkanlığına Mustafa Yılmaz, İskenderun Bölge Liman Başkanlığına Atilla Piralioğlu, Karadeniz Ereğli Bölge Liman Başkanlığına Bülent Eyüpoğlu, Mersin Bölge Liman Başkanlığına Aytekin Sarıca ve Tuzla Bölge Liman Başkanlığına Ahmet Porsuk'un atanmaları uygun görüldü.
  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan Sosyal Yardımlar Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Safa Koçi atandı.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığına iş müfettişi Erhan Taylan getirildi.
  • Güney Afrika Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.
  • Sierra Leone Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende, Güney Sudan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine ise Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin getirildi.
  • Sırbistan Cumhuriyeti nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğine, İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.
  • Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı 1'inci Hukuk Müşavirliğine Nergis Sağlık getirildi.
  • Sağlık Bakanlığı Sağlık yatırımları Genel Müdürü Rıza Uçan görevden alındı, yerine Mehmet Fidan atandı.
  • Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığına Zafer Soylu, Genel Sekreterliğine ise Mustafa Süleyman Beşli getirildi.

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

  • Buna göre, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçiliğine, Çok Taraflı İlişkiler Genel Müdürü Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç atandı.
  • Türkiye'nin Freetown Büyükelçiliğine Enerji ve Çok Taraflı Ulaştırma Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Rende ve Türkiye'nin Juba Büyükelçiliğine Protokol Genel Müdür Yardımcısı Metin Ergin'in ataması yapıldı.
  • Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği görevine de İkili İlişkiler Genel Müdürü İlhan Saygılı atandı.
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