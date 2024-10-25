TCMB, Ekim 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Oranlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1785 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,9 oldu.