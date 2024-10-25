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Kapasite kullanımı ekimde de geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), imalat sanayisinin kapasite kullanım oranının ekimde bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesine gerilediğini açıkladı.

25 Ekim 2024 | 10:20
Kapasite kullanımı ekimde de geriledi

TCMB, Ekim 2024 dönemine ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranlarını açıkladı. Oranlar, imalat sanayinde faaliyet gösteren 1785 iş yeri tarafından İktisadi Yönelim Anketi’ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, imalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı, Ekim ayında bir önceki aya göre 0,7 puan azalarak yüzde 75,2 seviyesinde gerçekleşti.

Mevsimsel etkilerden arındırılmamış kapasite kullanım oranı ise bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 74,9 oldu.

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Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Ekim)
Yabancılar borsada 73,6 milyon dolar hisse sattı
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 3 şirket (23 Ekim)
Borsada perşembe günü temettü dağıtacak 1 şirket var (24 Ekim)
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Turkcell (TCELL) bilanço tarihi belli oldu
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