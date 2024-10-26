ARA
DOLAR
34,31
0,17%
DOLAR
EURO
37,10
-0,17%
EURO
GRAM ALTIN
3030,64
0,61%
GRAM ALTIN
BIST 100
8908,47
0,40%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Washington'da gerçekleştirdiği "Türkiye’de Enflasyon Görünümü” başlıklı sunumunda, "Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor." dedi.

26 Ekim 2024 | 01:52
Karahan: Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor

Karahan, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının Washington'da yapılan yıllık toplantıları kapsamında, "Türkiye'de Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

"Dezenflasyon süreci doğru yolda ilerliyor. Temel enflasyon trendi gerilemeye devam ediyor." diyen Karahan, hizmet enflasyonu ve yönetilen fiyatların dezenflasyonun hızını sınırladığını aktardı.

Karahan, geriye dönük endeksleme kapsamındaki kalemlerin hizmet enflasyonunu artırdığını söyledi.

Öncü göstergelerin kira enflasyonunda aşağı yönlü bir trend olduğunu ortaya koyduğunu dile getiren Karahan, şirketlerin fiyatlama davranışlarının iyileşmeye devam ettiğini belirtti.

Fiyat değişimlerinin görülme olasılığının azaldığını bildiren Karahan, reel sektörün enflasyona ilişkin beklentilerinin iyileşmeye devam ettiğini vurguladı. Karahan, ekonomik aktivitenin yavaşladığını aktardı.

İç talebin yavaşlamayı sürdürdüğüne işaret eden Karahan, 12 aylık enflasyon beklentilerinin gerilemeye devam ettiğini kaydetti.

Karahan, Türk lirası mevduatın payının artmayı sürdürdüğünü dile getirerek, Türk lirasına geçişin yüksek olmasıyla kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarında düşüşün devam ettiğini kaydetti. Kredi faizlerindeki düşüşün enflasyon beklentilerinde iyileşmeye işaret ettiğini vurgulayan Karahan, döviz rezervlerinde hızlı bir artış gerçekleştiğini belirtti.

0
  • ALTIN GRAM - TL 3030,64 0,61%
  • ALTIN ONS 2747,85 0,43%
  • BIST 100 8908,47 0,4%
  • DOLAR/JAPON YENI 152,312 0,324%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38925 0,27066%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 97,25 0,6729%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,3063 0,1746%
  • EURO/DOLAR 1,0798 -0,2812%
  • EURO/TURK LIRASI 37,0963 -0,1746%
  • STERLIN/DOLAR 1,29618 -0,09904%
Borsa Haberleri
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
GERİ
İLERİ
KARDEMİR'den "Sizing Block" açıklaması
Borsa, altın, dolar, fonlar: Haftalık performans
Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
Coca Cola (CCOLA) bilanço tarihi belli oldu
24 Ekim borsada gün sonu rakamları: Yarın hangi veriler var?
Borsada dün yeni iş ilişkisi açıklayan 4 şirket
Tofaş'tan Rekabet Kurumu kararına ilişkin açıklama
Akbank'tan bilanço değerlendirmesi
PC İletişim (PCILT) temettü kararı ve tarihini duyurdu
Kalekim (KLKIM) bilanço tarihi belli oldu
İndeks Bilgisayar (INDES) kredi derecelendirme notu açıklandı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL