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  • Kartla 9 ayda 10,6 trilyon lira ödeme yaptık! En çok neye harcadık?

Kartla 9 ayda 10,6 trilyon lira ödeme yaptık! En çok neye harcadık?

Ocak-eylül döneminde banka kartı ve kredi kartıyla en fazla harcama 1,9 trilyon lirayla market ve alışveriş merkezlerinde (AVM) yapıldı.

09 Ekim 2024 | 12:30
Kartla 9 ayda 10,6 trilyon lira ödeme yaptık! En çok neye harcadık?

AA muhabirlerinin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde banka ve kredi kartlarıyla yapılan işlem tutarı 2024'ün ocak-eylül döneminde 10 trilyon 627,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Banka ve kredi kartlarıyla yapılan ödemelerin sektörel dağılımları incelendiğinde, en fazla harcama 1 trilyon 863,2 milyar ile market ve alışveriş merkezleri kategorisinde yapıldı.

İkinci sırada 742,4 milyar lirayla çeşitli gıda kategorisi yer alırken, onu 739,9 milyar liralık tutarla giyim ve aksesuar takip etti.

Söz konusu dönemde banka ve kredi kartlarıyla elektrik, elektronik eşya kategorisinde 710,5 milyar, hizmet sektörleri kategorisinde ise 695,4 milyar liralık ödeme yapıldı.

Bu dönemde banka ve kredi kartlarıyla benzin ve yakıt istasyonlarında 663,9 milyar liralık ödeme yapılırken, yemek harcamaları 629,7 milyar lira ve diğer ödemeler 555,2 milyar lira olarak gerçekleşti.

Ocak-eylül aralığında sigorta ödemeleri 506,1 milyar lira, kamu/vergi ödemeleri 462,6 milyar lira, araç kiralama-satış, servis ve yedek parça ödemeleri 431,6 milyar lira oldu.

Eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde 307,1 milyar liralık ödeme yapıldı

Aynı dönemde yapı malzemeleri, hırdavat ve nalburiyeye 409,9 milyar lira ödeme yapılırken, sağlık, sağlık ürünleri, kozmetik alanında 375,3 milyar, eğitim, kırtasiye ve ofis malzemelerinde 307,1 milyar, mobilya dekorasyonda 297,3 milyar liralık kartlı ödeme gerçekleştirildi.

Ayrıca, seyahat acenteleri ve taşımacılıkta 246,1 milyar, hava yolları işlemlerinde 235 milyar, müteahhit işlerinde 151 milyar liralık tutar banka ve kredi kartıyla ödendi.

Banka kartı ve kredi kartıyla yapılan harcama tutarları, kuyumcu 174,6 milyar, konaklama ödemeleri 173,7 milyar, telekomünikasyon ödemeleri 105,4 milyar, bireysel emeklilik ödemeleri 51,3 milyar, araba kiralama ödemeleri 37 milyar, kulüp, dernek ve sosyal hizmetler ödemeleri 34,6 milyar ve doğrudan pazarlama ödemeleri de 15,8 milyar lira şeklinde sıralandı.

Toplam ödemelerin yüzde 29'u internetten yapıldı

Bu dönemde banka ve kredi kartıyla yapılan alışverişlerin 3 trilyon 91 milyar liralık kısmı internet üzerinden yapıldı.

İnternetten yapılan harcamaların toplam içerisindeki payı yüzde 29 olarak hesaplandı.

Yılın 9 ayında mektup ve telefonla yapılan alışverişler 504,5 milyar, gümrük vergisi ödemeleri de 13,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

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