Keşfet, Tasarla, Hayata Geçir: PwC Experience Center Türkiye’de
PwC Türkiye kullanıcıyı merkeze alarak yenilikçi çözümler üreten deneyim merkezi Experience Center’ı müşterileri ile buluşturuyor.
Experience Center, yeni nesil deneyimlerin hayata geçmesi için gerekli olan mekân, yetenek ve çözüm ekosistemini bir arada sunuyor.
Dijital dönüşüm iş dünyasının gündemini derinlemesine değiştirirken PwC Türkiye, müşterilerinin daha hızlı ve güçlü adımlar atmalarını sağlamak için deneyimi, yenilikçi teknolojilerle bir arada sunan hizmet anlayışını hayata geçirdi.
İş (Business), Deneyim (Experience) ve Teknoloji (Technology) perspektiflerini bir arada kullanan BXT metodolojisine ev sahipliği yapan Experience Center ile PwC, dijital hizmetlerini de bir adım öteye taşıdı.
Experience Center bünyesinde yeni oluşturulan Deneyim Danışmanlığı ekibinin PwC’nin teknoloji, yönetim ve strateji ekiplerine eklemlenmesiyle, PwC Türkiye müşterilerinin dijital dönüşüm yol haritalarını oluşturmaya ve yenilikçi çözümleri hayata geçirmeye başladı.
PwC Türkiye Dijital Hizmetler Lideri Oktay Aktolun, PwC Experience Center’ı müşterileri için ve müşterileri ile birlikte bir keşfetme alanı olarak tasarladıklarını söyledi: “Müşterilerimize kalıpların yıkıldığı, unvanlar ve hiyerarşinin bir yana bırakıldığı ve dönüşümü yavaşlatan unsurların silikleştiği bir ortam hazırlamaya çalıştık.
Experience Center’da ortaya çıkan yaratıcı özgüveni teşvik eden fikirleri hızlıca test ediyor ve hayatta geçiriyoruz.”
PWC EXPERİENCE CENTER İSTANBUL HAKKINDA
PwC Türkiye’nin yeni yatırımı Experience Center’da şirketler, PwC’nin dijital hizmetleri nasıl sunduğunu yerinde deneyimleyebilecekler.
PwC Türkiye’nin BJK Plaza’daki ofisinin en üst katında kurulan Experience Center, Almanya, Hollanda, İsviçre, Belçika ve Avusturya’dan oluşan ‘’Experience Center Avrupa’’ ağının en genç üyesidir. PwC tüm dünyada 29 Experience Center ile müşterilerine hizmet sunuyor.
PwC Experience Center hakkında daha detaylı bilgi için https://www.pwc.com.tr/experience adresini ziyaret edebilirsiniz
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