ARA
DOLAR
34,17
-0,13%
DOLAR
EURO
37,12
-0,48%
EURO
GRAM ALTIN
2937,15
0,27%
GRAM ALTIN
BIST 100
8956,03
1,08%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Kilis Valiliği'nden roket mermisi açıklaması

Kilis’de mayınlı bölgeye roket düştü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisi, mayınlı araziye düşmüş ve yangın çıkmasına neden olmuştur. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır" denildi.

16 Ekim 2024 | 21:37
Son Güncellenme: 16 Ekim 2024 | 21:37
Kilis Valiliği'nden roket mermisi açıklaması

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."

0
  • ALTIN GRAM - TL 2937,52 0,28%
  • ALTIN ONS 2673,84 0,41%
  • BIST 100 8956,03 1,08%
  • DOLAR/JAPON YENI 149,795 0,373%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,376 -0,10599%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 96,75 -0,2577%
  • DOLAR/TURK LIRASI 34,1707 -0,1324%
  • EURO/DOLAR 1,0854 -0,3502%
  • EURO/TURK LIRASI 37,1239 -0,4797%
  • STERLIN/DOLAR 1,29809 -0,70527%
Borsa Haberleri
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
GERİ
İLERİ
16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Koç Holding bağlı ortaklığından temettü avansı kararı
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Türk Hava Yolları, Alarko, Şişecam... Dün geri alım yapan 19 şirket
Bugün 4 hissenin fiyatında düzeltme olacak (15 Ekim)
Borsada bugün temettü dağıtacak 4 şirket var (15 Ekim)
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL