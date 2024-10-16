Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, Türkiye-Suriye sınırında çıkan bir çatışmadan seken RPG 7 mermisinin mayınlı araziye düştüğü ve yangın çıkmasına neden olduğu belirtildi. Açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de yaşanan çatışmaya bir dahli bulunmamaktadır. Sınırlarımıza yönelik herhangi bir saldırı bulunmamaktadır. Resmi kaynaklar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

KİLİS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Kilis Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Bugün saat 17.53 sıralarında Kilis merkez Akıncı köyü karşısında bulunan Suriye sınırları içerisindeki bölgede 2 SMO grubu arasında çıkan çatışmada 1 RPG-7 roketi mayınlı alana isabet etmiş ve o bölgedeki bitki örtüsünde yangına neden olmuştur. Sosyal medyada dolaşımda bulunan söz konusu görüntüler sınırın Suriye tarafına aittir. Olayda Kilis'e yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşmemiştir."