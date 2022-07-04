Sincan Motorlu Araç Satıcıları Derneği (SİMAS) Başkanı Gökhan Çalışkan, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla ikinci el otomobil pazarı ve oto kiralama sektörünün de canlandığını belirterek, “Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu” dedi.

Çalışkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yılın başından itibaren hareketlenen ikinci el otomobil piyasasının tatil sezonunun gelmesi ve bayramın yaklaşmasıyla daha da canlandığını söyledi.

İkinci el otomobil galerilerinin günlük ziyaretçi sayılarında ciddi artış gözlemlendiğini dile getiren Çalışkan, “Ancak talebin yanı sıra fiyatların da artıyor olmasıyla araç kiralama sektörüne ciddi oranda yönelme oldu. Orta segment bir otomobilin 300-400 bin lira gibi rakamlara alındığı bu dönemde vatandaşlar, araç ihtiyaçlarını kiralama sektörüne yönelerek karşılamaya başladı. Kiralama firmaları bayram dönemi için araçlarının rezervasyonlarını haftalar öncesinde kapattı.” dedi.

Araç kiralama sektöründe talebin yüzde 100’den fazla artış gösterdiğine dikkati çeken Çalışkan, şöyle konuştu:

“Şu an araç kiralama firmalarında talep karşılanamıyor, kiralık araç kalmadı diyebiliriz. Talebin karşılanamaması fiyatların da yüzde 35 yükselmesine sebep oldu. 1-2 ay daha bu yükselişin devam edeceğini öngörüyoruz. Tüketiciler tatile ve memleketine giderken bineceği için genellikle daha geniş tasarıma sahip binek ya da SUV modelinde araçları kiralamayı tercih ediyor. Bu segmentte araç kiralaması yapan firmaların neredeyse tüm rezervasyonları dolmuş durumda.”