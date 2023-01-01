Karayolları Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabında yer alan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır.



Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır.



Kamuoyuna duyurulur.#OsmangaziKöprüsü

Osmangazi Köprüsü — Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) January 1, 2023

Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur.



Yalan haberlere itibar etmeyiniz. — T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) January 1, 2023

Bugün bazı internet sitelerinde Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi köprü ve otoyollarda ücretlere yüzde 123 zam geldiği iddia edilmişti.