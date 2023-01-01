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Köprü ve otoyollarda büyük zam iddiasına yanıt geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü ve otoyol ücretlerine yüzde 123 zam geldiği yönündeki iddiayı yalanladı.

01 Ocak 2023 | 16:55
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Köprü ve otoyollarda büyük zam iddiasına yanıt geldi

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün twitter hesabında yer alan açıklamada "Karayolları Genel Müdürlüğü  olarak işlettiğimiz ve Yap-İşlet-Devret (YID) olarak işletilen köprü ve otoyol geçiş ücretlerine 2023 yılında herhangi bir zam yapılmamıştır. Bu yönde çıkan haberler tamamen asılsızdır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

Konuya ilişkin Ulaştırma Bakanlığı'nın twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Köprü ve otoyol ücretlerinde herhangi bir zam yoktur. Yalan haberlere itibar etmeyiniz" denildi.

Bugün bazı internet sitelerinde Osmangazi Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çanakkale Köprüsü gibi köprü ve otoyollarda ücretlere yüzde 123 zam geldiği iddia edilmişti. 

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