Son üç yılda yaptığı satın almalarla dikkat çeken Kordsa, en son Amerika’da yaptığı 300 milyon dolarlık satın almanın ardından inorganik büyümeye Avrupa’da devam etmeyi planlıyor. Şirket, Avrupa’da yapacağı yatırımla Airbus’un tedarikçisi olmayı hedefliyor.

Türkiye, ABD, Brezilya, Tayland ve Endonezya olmak üzere toplam beş ülkede 12 üretim tesisiyle faaliyet gösteren Kordsa, inorganik büyümeyle üretimde Avrupa’ya da açılacak. Yaklaşık 4 bin 500 çalışanla, lastik, inşaat güçlendirme ve kompozit alanında yenilikçi, katma değerli ve sürdürülebilir teknolojiler üretmek hedefiyle çalışan Kordsa, otomotivin yanı sıra havacılıkta da önemli bir tedarikçi.

ABD’de yaptığı yatırımla Boeing’in tedarik zincirinde yerini alan şirket, Avrupa’da yapacağı satın alma ile de Airbus’un tedarikçisi olmayı hedefliyor. Büyüme stratejisiyle coğrafi olarak yayılmaya devam edeceklerini aktaran Kordsa CEO’su Ali Çalışkan, “Önümüzdeki beş yıllık süreçte büyümemizi Avrupa öncelikli sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuşuyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.