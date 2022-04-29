Danimarka, virüsün kontrol altına alındığını beliterek Koronavirüs aşı programını askıya alan ilk ülke oldu.

Danimarka Sağlık Otoritesi Çarşamba günü yapılan açıklamada, “Bahar geldi, Danimarka nüfusunda aşı oranı yüksek ve salgın tersine döndü. Bu nedenle, Ulusal Sağlık Kurulu şimdi bu sezon için Covid-19′a karşı geniş aşılama çabalarına son veriyor” dedi. 15 Mayıs’tan itibaren insanlar aşı için davet edilmeyecek, kişiler aşı programını tamamlayabilecek.

Ancak Danimarka Sağlık ve İlaç Kurumu sonbaharda muhtemelen yeniden Kovid-19 aşısına ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Danimarka’da yaklaşık 4,8 milyon kişinin aşılandığı ve 3,6 milyondan fazla kişinin de destekleyici aşı yaptırdığı belirtiliyor.

Ülkede omicron varyantı baskın türü hale geldikten sonra birçok insan enfekte oldu, bu da popülasyondaki bağışıklık seviyelerinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

İSTEYEN AŞI OLABİLECEK

Sağlık Bakanı Bolette Soborg, “İyi bir noktadayız. Azalıyor gibi görünen salgın üzerinde iyi bir kontrole sahibiz. Hastanelere kabul oranları sabit ve yakında düşmesini de bekliyoruz. Bu nedenle Covid-19′a karşı toplu aşılama programını tamamlıyoruz” dedi.

Soborg, halk isterse ilkbahar ve yaz aylarında aşı olabileceğini ve aşılama alanlarının ülke çapında açık kalacağını; 40 yaş üstü ve aşılanmamış hamile kadınlar gibi Covid’in yüksek risk oluşturduğu kişilere aşılamanın hala önerildiğini sözlerine ekledi.

AŞILARIN DEVAM ETMESİ MUHTEMEL