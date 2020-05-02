Türkiye’de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu. Sağlık Bakanı Koca, “30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın.” dedi.

Türkiye’de son 24 saatte 1983 kişiye Kovid-19 tanısı kondu, 78 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 124 bin 375, can kaybı 3 bin 336 oldu.

Son 24 saatte 4 bin 451 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 58 bin 259’a ulaştı.

Sağlık Bakanı Koca, “30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2 binin altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun 2,5 katına yakın.” ifadelerini kullandı.

30 Mart’tan bu yana ilk kez, günlük vaka sayısı 2.000’in altına düştü. Yeni iyileşen hasta sayımız, bunun iki buçuk katına yakın. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/mIfkoJANto — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 2, 2020