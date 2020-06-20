Mc Kinsey’in son raporları dünya genelinde güzellik sektörünün COVİD 19 etkisiyle yüzde 20 oranında küçüleceğini gösteriyor. Buna karşın sektörün, salgından en az etkilenenlerin başında geldiğini söylemek mümkün. Araştırmalar, parfüm ve maske kullanımı nedeniyle renkli kozmetik ürünlerine olan ilginin azaldığını ve bu kategorilerde satışların düştüğünü gösteriyor. Öte yandan dünyadaki tüketici trafiğine bakıldığında ise Çin’de yeni normal ile birlikte kozmetikte ‘intikam harcamaları’ dönemi yaşanıyor. Fransa’da da korona öncesine göre kozmetik satışlarında yüzde 800’lük artış söz konu.

ÖZLEM BAY YILMAZ

obay@ekonomist.com.tr

3 MİLYON YENİ KULLANICI

Kozmetik sektöründe Türkiye’deki tüketici davranışlarına bakıldığında ise evde bakıma yönelik ürünlerin satışlarında artış var. Korona sürecinde, daha önce kredi kartı kullanıcısı olmayan 3 milyon yeni kullanıcı da kredi kartı sahibi oldu. 50 yaş üstü bu kesim, kredi kartıyla e-ticaretten alışveriş yapmaya da başladı. Nielsen verilerine göre, Türkiye’de ‘evde kal’ döneminde en çok satılan kozmetik ürünleri ise saç boyası, ağda ve tüy dökücü gibi ürünler oldu. Araştırmalar, online kanalda kişisel bakım segmentinin yüzde 40 oranında artığını da ortaya koyuyor.

TIRNAK ETKİSİ

Bu süreçte renkli kozmetik ürünlerine olan ilgide ciddi bir daralma yaşandıklarını, buna karşın cilt ve kişisel bakım ürünlerine olan talebin arttığını söyleyen Sephora Türkiye Pazarlama Direktörü Ayça Kaya, şunları anlatıyor: “Tüm dünyada kriz dönemlerinde ‘ruj etkisi’ diye bir eğilim olur. Bu dönemlerde insanlar, küçük lükslerle kendilerini mutlu etmek isterler. Bu kez ise ruj etkisi olmadı. Ruj sert etkilendi. Korona krizinde ‘tırnak etkisi’ oldu diyebiliriz. Oje satışlarında patlama oldu.”

Artık tüketicilerin çevreye daha duyarlı olduklarını ve ürünlerde de bunu arayan bilinçli tüketicilerin sayısının arttığını vurgulayan Ayça Kaya, “Bununla birlikte online ticaretin yükselişi söz konusu. Bizim de online satışlarımız 5 kat arttı” diye ekliyor

TEMİZLEME JELİ ÜRETTİ

Pandemi döneminde insanların doğal ve bitkisel içerikli ürünlere olan talebinin arttığından bahseden Atalier Rebul Kurucu Ortağı Nüket Filiba ise bu dönemde çıkardıkları eczacı koleksiyonlarının yoğun ilgi gördüğünden bahsediyor. Artık sürdürülebilirlik konusunun da tüketicilerin gündeminde olduğuna değinen Filiba, “Tüketiciler duyarlı oldu ve olacaklar. Biz de üretimde buna çok dikkat ediyoruz. Ağustos ayında açacağımız yeni fabrikamızda da bir ilaç şirketi titizliğiyle üretim yapacağız” diyor.

Türk halkının kullanma alışkanlığı olan kolonyaya dünyadan da ilginin artığından söz eden Filiba, şunları ekliyor: “Kolonya sektöründe Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasının ardından ciddi bir patlama oldu. Dünyada pek bilinmiyordu bu ürün. Bize yabancı TV kanallarından gelenler oldu çekim için. Bu süreçte temizleme jeline ne ilgi arttı. Bundan yola çıkarak biz de el temizleme jeli çıkardık. Öte yandan bizim de online ticaretimiz 7 kat arttı.”