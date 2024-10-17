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Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi

AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayi fonuna kredi kartlarından katkı payı alınmasına ilişkin düzenleme iptal edildi.

17 Ekim 2024 | 16:09
Kredi kartına 750 TL'lik hizmet bedeli iptal edildi

Son haber... Limiti 100 bin lira ve üzerindeki kredi kartlarından 750 liralık pay alınmasını öngören yasa teklifi gelen itirazlar üzerine ertelenmişti.

NTV'de yer alan habere göre AK Parti kaynakları yeni düzenlemede kredi kartından kesinti maddesinin olmayacağını açıkladı.

BAKAN ŞİMŞEK "BÜTÇEYE TEK KURUŞ GELMEYECEK" DEMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek düzenleme ile ilgili, "Bütçeye tek kuruş gelmeyecek tamamı savunma sanayi fonuna gidecek ama Meclis eleştirileri dikkate alır." demişti.

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16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
GERİ
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