Kredi kartı düzenlemesini de içeren savunma sanayii torba yasa teklifinin görüşmeleri ertelendi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Savunma Sanayii Destekleme Fonu Teklifi görüşmelerinin sonlandırıldığını duyurdu. NTV'nin haberine göre Güler, "Teklifi daha detaylı ele almak üzere görüşmeleri sonlandırdık" açıklamasında bulundu. Kanun teklifi 2025 yılında komisyonda değerlendirilecek.

KANUN TEKLİFİNDE NELER VARDI?

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu kanun teklifinde, limiti 100 bin lira ve üzerinde olan kredi kartlarından yıllık 750 lira katkı payı alınması, gayrimenkul alım satımında alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı 750'şer lira, tapuda yapılan diğer işlemlerden 375 liralık kesinti yapılması yer alıyordu. Sıfır araç tescillerinde 3 bin lira, ikinci araç alım satımında bin 500 lira, diğer işlemlerden 75 lira alınması yönünde teklifte bulunuyordu.