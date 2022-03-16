Kremlin, Batı’nın Rus oligarklarına yönelik yaptırımlarını ve mal varlıklarının dondurulmasını ‘devlet haydutluğu’ olarak nitelendirdi

TASS’ın haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Çarşamba günü yaptığı açıklamada, birçok Rus iş insanı ve şirketlerinin uluslararası alanda çalıştığını belirterek, “Bu nedenle Batı’nın onlara karşı attığı adımlar ancak devlet haydutluğu olarak tanımlanabilir” dedi.

Peskov, bazı Rusların mülklerine el konulmasının “özel mülkiyetin ve özel işletmelerin neredeyse kutsal olan dokunulmazlığı ilkesinin sonunu açıkça gösterdiğini ve orada iş yapmanın tehlikeli olduğunu açıkça ortaya koyduğunu” söyledi.

Peskov’un açıklaması Rus oligarklara yönelik yaptırımlardan sonra geliyor.