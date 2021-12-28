Kron, 2022 yılında veri ihlallerinin daha da artacağını belirterek, dikkat edilmesi gereken 6 siber güvenlik trendini, “Phishing (Oltalama), Tedarik Zinciri Saldırısı, Ransomware (Fidye Yazılımı), 5G’nin Yaygınlaşması, Yeni Dönem İcadı (Kripto Paralar ve Metaverse) ve Dijital Silah (Deepfake)” olarak sıraladı.

Kron’dan yapılan açıklamaya göre, salgının etkisiyle geleneksel iş yapış modellerini hibrit yapıya taşıyan kurumlar, siber güvenlik saldırılarına daha çok maruz kalıyor. Siber güvenliğin önemini daha iyi kavrayan kurumlar, siber tehditlere ve veri ihlallerine karşı yatırımlarını artırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kron Pazarlama Müdürü Mehmet Özkara, 2022 yılında veri ihlallerinin daha da artacağını belirterek, yeni yılda dikkat edilmesi gereken siber güvenlik tehditlerine işaret etti.

Özkara, “Veri ihlali; şirkete ve kuruma ait olan gizli bilgilerin, verilerin, yetkisi olmayan kişilere sızdırılması veya siber saldırganlar tarafından ele geçirilmesidir. Siber saldırganlar veri güvenliklerini ihlal ederek önemli ve kritik bilgilere ulaşabiliyor. Siber korsanların şirkete veya kuruma dair kritik verileri ele geçirmesi kurumlar için hem maddi yönden hem de itibar yönünden önemli kayıplara yol açıyor. Veri ihlalleri, 2022 yılında da tüm şirketler ve kurumlar için önemli bir sorun olmaya devam edecek. Özellikle 2022 yılında kurum ve şirketlerin 6 siber güvenlik tehdidine dikkat etmesi, güvenlik politikalarını ve ihtiyaçlarını bu tehditlere karşı gözden geçirmeleri gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada 2022’de dikkat edilmesi gereken 6 siber güvenlik tehdidi şöyle sıralandı: