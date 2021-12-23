Ticaret Bakanı Mehmet Muş döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerin artırılacağını söyledi. Bakan Muş twitter hesabından şu mesajı paylaştı:
“Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!”
Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.
İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.
Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz!
— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) December 23, 2021
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