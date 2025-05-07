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Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi yaklaşıyor...

Emekliler, dul ve yetim aylığı alan vatandaşlar için yılın ikinci ikramiye ödemesi olan Kurban Bayramı ikramiyesinin ne zaman yatırılacağı merak konusu. Bilindiği üzere, emekli ikramiyeleri Ramazan ve Kurban Bayramları öncesinde olmak üzere yılda iki kez ödeniyor ve bu yıl yapılan %33,33'lük artışla 4.000 TL'ye yükselmişti. Peki, 2025 Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara geçecek ve kimler bu ödemeden faydalanabilecek?

07 Mayıs 2025 | 17:51
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi yaklaşıyor...

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bayramın 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edildiği göz önüne alındığında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer bir takvimle ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 6 Haziran Perşembe başlayıp 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Bu durumda, emekli ikramiyelerinin 26 Mayıs Pazartesi ile 4 Haziran Çarşamba tarihleri arasında hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre yatırılması öngörülüyor. Ancak, resmi ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiyesini Kimler Alacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinden faydalanacak olan kesimler şu şekilde sıralanıyor:

  • SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
  • Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar
  • Şehit yakınları ve gaziler
  • Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular
  • Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar

Dul ve Yetim Aylığı Alanların İkramiye Miktarları Nasıl Belirleniyor?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyesi miktarı, hisse oranlarına göre farklılık gösteriyor:

  • Vefat eden sigortalının eşine çocuk olmaması durumunda, bayram ikramiyesinin %75'i (3.000 TL) ödenir.
  • Eşin çocuk/çocukları olması durumunda, dul eşe bayram ikramiyesinin %50'si (2.000 TL) ödenir.
  • Ölüm aylığı alan yetimler ise ikramiye tutarının %25'inden (1.000 TL) yararlanır.
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Borsada dün temettü duyuran 11 şirket (6 Mayıs)
Hem bedelli hem bedelsiz kararını duyurdu
Borsada çarşamba günü temettü dağıtacak 3 hisse var
Aztek Teknoloji temettü ödeme tarihini duyurdu
Torunlar GYO (TRGYO) temettü teklifini duyurdu
İş Bankası'ndan bilanço değerlendirmesi
Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama
Denge Yatırım Holding bedelli tarihini duyurdu
Borsada yarın 1 hissede bedelsiz sermaye artırımı var (7 Mayıs)
Beşiktaş satılan hisse sayısı ve elde edilen geliri açıkladı
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