Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Ödeme tarihi yaklaşıyor...

Bu yıl Ramazan Bayramı ikramiyeleri 24-28 Mart tarihleri arasında emeklilerin hesaplarına yatırılmıştı. Bayramın 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında idrak edildiği göz önüne alındığında, Kurban Bayramı ikramiyelerinin de benzer bir takvimle ödenmesi bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiye Ödemeleri Ne Zaman Yapılacak?

2025 yılı Kurban Bayramı arefesi 5 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. Bayram ise 6 Haziran Perşembe başlayıp 9 Haziran Pazar günü sona erecek. Bu durumda, emekli ikramiyelerinin 26 Mayıs Pazartesi ile 4 Haziran Çarşamba tarihleri arasında hak sahiplerinin tahsis numaralarına göre yatırılması öngörülüyor. Ancak, resmi ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

Kurban Bayramı İkramiyesini Kimler Alacak?

Kurban Bayramı emekli ikramiyesinden faydalanacak olan kesimler şu şekilde sıralanıyor:

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri

Malullük, vazife malullüğü, yaşlılık ve ölüm aylığı alanlar

Şehit yakınları ve gaziler

Güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller ve şampiyon sporcular

Sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı alanlar

Dul ve Yetim Aylığı Alanların İkramiye Miktarları Nasıl Belirleniyor?

Dul ve yetim maaşı alan vatandaşların Kurban Bayramı ikramiyesi miktarı, hisse oranlarına göre farklılık gösteriyor: