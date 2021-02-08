İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, tüketici alışveriş eğilimlerinin, halkın özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yaptığını gösterdiğini belirterek, “Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara’dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir.” dedi.

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sevgililer Günü başta olmak üzere özel günler ve zaman dilimlerinin, kuyumculuk sektörünün yıllık ticaret hacminin yüzde 25-30’unu kapsadığını bildirdi.

Özellikle Sevgililer Günü nedeniyle 1 hafta-10 gün öncesinde piyasada alışveriş hareketliliğinin başladığını ifade eden Atayık, bu nedenle 14 Şubat tarihinin, kuyumcular için çok büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üreticilerin ve perakende mağazaların, bu yıl da Sevgililer Günü için aylar öncesinden “salgın yokmuş gibi” en yeni, güncel ve her bütçeye uygun takıları vitrine dizmek için yoğun bir çalışma içerisine girdiğini aktaran Atayık, şunları kaydetti:

“Özellikle bu zor günlerde sevdiklerimizi, değerini nesiller boyu koruyan hediyelerle mutlu etmek daha önemli hale geldi. Kuyumcu markalarımız da her özel gün öncesinde olduğu gibi reklam kampanyalarıyla talep oluşturmak için çaba harcıyor. Yılbaşı alışverişinin beklentilerin çok altında kalması Sevgililer Günü’nü kuyumcularımız için daha önemli hale getirdi. Salgın nedeniyle tarihinin en kötü yılını geçiren ve yılbaşı alışverişinde de istediği ticari hacmini yakalamayan sektörümüz için 14 Şubat Sevgililer Günü, piyasaların hareketlenmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Kuyumcular, bu nedenle dört gözle 14 Şubat tarihinden ticari anlamda çok büyük beklentiler içerisine girdi. Altın fiyatlarında kasım ayından beri süren düşüş trendi, Sevgililer Günü alışverişiyle ilgili olumlu beklentileri destekliyor.”

“12 Şubat’ta altın takı ve mücevher alışverişinde hareketliliğin zirve noktasına ulaşmasını öngörüyoruz”

Mustafa Atayık, kuyumcuları düşündüren tek konunun, bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü’nün hafta sonu kısıtlamalarının olduğu pazar gününe denk gelmesi olduğunu belirterek, “Tüketici alışveriş eğilimleri de gösteriyor ki halkımız, özel günlerdeki hediye alışverişini genelde son günlerde, hatta son saatlerde yapıyor. Bu kapsamda kuyumcular gibi hediye alışverişinde öne çıkan sektörler için 13 Şubat Cumartesi günü ve 14 Şubat Pazar günü için Ankara’dan gelebilecek son dakika izin kararı meslektaşlarımızı fazlasıyla sevindirecektir. Böyle bir karar, salgının etkisini gösterdiği 2020 yılında iç ve dış piyasadaki kısıtlamalar ve fuarların yapılmaması nedeniyle ellerinde 5 milyar doları aşkın stok bulunduran kuyumcu meslektaşlarımız için nefes alma imkanı verecektir.” diye konuştu.

Kısıtlamaların olduğu hafta sonlarında marketler ve fırınların açık olduğunu anımsatan Atayık, “Özel izinle vatandaşlarımız da yürüyüş mesafesindeki mahalle kuyumcusuna giderek hem alışverişe katkı sağlayabilir hem de sevdiklerini mutlu edebilir.” dedi.

Atayık, bu yıl kuyumcu mağazalarında kısıtlamalar nedeniyle alışveriş trafiğinin 13-14 Şubat yerine 11-12 Şubat’ta yoğunlaşmasını beklediklerini ifade ederek, “Özellikle 12 Şubat Cuma günü altın takı ve mücevher alışverişinde hareketliliğin zirve noktasına ulaşmasını öngörüyoruz. Kuyumcular olarak sevgililer için alışveriş bayramını 12 Şubat Cuma günü kutlayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

“Sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, fiyatı 700 ila 3 bin TL arasındaki altın ürünleri tercih ediyor”

İKO Başkanı Atayık, kuyumcuların, her bütçeye uygun zengin takı seçenekleriyle müşterilerini beklediğini belirterek, Sevgililer Günü’nde verilebilecek en doğru hediyenin, bütçesi ve boyutu ne olursa olsun, asla eskimediği ve nesilden nesile geçtiği için bir mücevher olduğunu savundu.

Sevgililer Günü dolayısıyla altın takı, pırlantalı mücevher, incili takı, gümüş takı ve gümüş eşya kategorilerinde en çok ilgi çeken ürün konseptleri ve modellere ilişkin Atayık, şunları kaydetti:

“Altın takı grubunda, piyasada hafif ve çıtır tabir edilen hayalet kolyeler, yüzük, küpe, bileklik, zincirli kolyeler, altın toplu kolyeler talep görüyor. Bu kategoride hediyelik takılar, 700 ila 3 bin TL fiyatları arasında değişiyor. Pırlantalı ürün kategorisinde tektaş ve beştaş yüzükler, tüm özel günlerin yanı sıra Sevgililer Günü’nde de en çok talep edilen konsept olmayı sürdürüyor. 2020’de olduğu gibi bu yıl da fantezi kesim pırlanta taşlı baget yüzük, küpe ve kolye mücevherler çok popüler. Pırlantalı ürün grubunda müşteriler, daha çok 1.000 ila 4 bin TL fiyat aralığındaki takıları tercih ediyor. Bütçesine göre daha ekonomik, ancak zarif takılar isteyen müşterilerin tercihlerinden biri de gümüş takılar. 150 ila 1.000 TL fiyat aralığında ağırlıklı olarak zirkon taşlı kolye uçları ve küpe modelleri ilgi çekiyor.”

Atayık, inci kategorisinde ise daha çok küçük incilerin kullanıldığı, hafif, modern, zarif ürünlerin, sıra incilerin dizildiği gerdanlıkların, inci zincirli kolyeler ve incili yüzüklerin tercih edildiğini, 1.000 ila 2 bin 500 TL aralığında bir bütçeyle bu incili takıları satın almanın mümkün olduğunu bildirdi.

Sevgililer Günü’nde biraz klasiğin dışına çıkmak isteyenlere Kapalıçarşı’nın tarihi hanları olan Büyük Yeni Han, Kalcılar Han ve Pastırmacı Han’daki gümüş eşya modellerini öneren Atayık, “Bu tarihi hanlarda yüzyıllardır geleneksel yöntemleri kullanarak gümüşü sanata çeviren ustaların elinden çıkan gümüş eşya modellerinden seçerek sevdiklerine yıllarca saklayabileceği bu benzersiz eserlerle sürpriz yapabilirler. 40 ila 700 TL fiyat aralığında küçük, büyük boy aynalar, ayna-tarak fırça seti, gül ve kartvizitlik gibi ürünlerden alabilirler.” diye konuştu.

“Sevgililer Günü’nden ticari hareketlilik anlamında çok umutluyuz”

Mustafa Atayık, altın fiyatlarındaki düşüş eğiliminin satışlara yüzde 5-10 oranında olumlu yansıyacağına inandıklarını, bunun ilk pozitif etkisinin de Sevgililer Günü alışverişinde görülebileceğini ifade etti.

Kuyumcular olarak bu yıl Sevgililer Günü’nden ticari hareketlilik anlamında çok umutlu olduklarını dile getiren Atayık, Sevgililer Günü öncesinde tüketicilere şu tavsiyelerde bulundu:

“Satın aldıkları mücevherin kalitesini ve tüm özelliklerini doğru şekilde analiz ettirip çok makul fiyatlarla uluslararası geçerli laboratuvar sertifikasına sahip olmak isteyen vatandaşlarımızı Odamız bünyesinde bulunan GLT Laboratuvarı’mıza bekliyoruz. 2016 yılında Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle İKO bünyesinde hayata geçirdiğimiz Türkiye Gemoloji Laboratuvarı (GLT), yerli ve milli bir kurum olarak pırlanta, renkli taşlar ve mücevher alanında artan uluslararası geçerlilikte sertifikasyon ihtiyacını karşılamak üzere hizmet veriyor.”