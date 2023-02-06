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Limak Şirketler Grubu'ndan Limakport İskenderun açıklaması

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremde Limakport İskenderun rıhtımında kısmi hasar meydana geldiği, herhangi bir can kaybının söz konusu olmadığı bildirildi.

06 Şubat 2023 | 14:08
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Limak Şirketler Grubu'ndan Limakport İskenderun açıklaması

Limak Şirketler Grubu'ndan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili etkileyen deprem sebebiyle grup şirketlerinden Limakport İskenderun rıhtımındaki son duruma ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen deprem sebebiyle Grup şirketlerimizden Limakport İskenderun rıhtımında kısmi hasar meydana gelmiş olup, konteynırların bir kısmı zarar görmüştür. ​​​​​​​Herhangi bir can kaybı söz konusu değildir. Tesisimizde hasar tespit çalışmaları tüm hızıyla devam ederken gerekli önlemler ivedilikle alınmaktadır. Limak Şirketler Grubu olarak bölgedeki tüm çalışma arkadaşlarımız ve yakınlarıyla iletişim halindeyiz. Ayrıca tüm imkanlarımız ile bu büyük felaketten zarar gören halkımızın yanında olduğumuzu belirtmek isteriz. Bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli destek ve yardımın sağlanması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile irtibat halindeyiz. Ülkemize geçmiş olsun."

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