Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir’in kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının, Marmara'da 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın, Marmara'da kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MARMARA BÖLGESİ İÇİN GÜNLÜK TAHMİN

EDİRNE °C, 13°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu