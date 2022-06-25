Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökay Görmeli, masa başı çalışmadan kaynaklı rahatsızlıklara dikkat çekerek, çalışanlar için 5 önemli öneri sıraladı.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökay Görmeli’nin açıklamaları şöyle:

“Vücudun bir dengesi, korumamız gereken bir duruş açısı, kas – eklem dengesi var. Yaşlılarda gördüğümüz duruş bozukluklarını artık gençlerde de görmeye başladık. İster istemez ekran karşısında başımızı ve vücudumuzu öne doğru çıkarıyoruz. Kaslar olması gerektiği pozisyonu kaybediyor. Özellikle ekran karşısında, masa başında ve cep telefonlarıyla bu kadar çok vakit geçirmek vücudumuza uygun bir duruş değil.

Kafayı ileride tutan bu duruş, bir süre sonra boyun kaslarında gerilim yaratıyor ve ağrılar, ağrılara bağlı uykusuzluk, ciddi fonksiyon kaybı, masa başı çalışırken konsantre olamama gibi günlük yaşamımızı olumsuz etkileyen sorunlar başlıyor.”

MASA BAŞI ÇALIŞANLAR İÇİN UYARILAR

Görmeli, masa başı çalışanlar için şu kritik önerilerde bulundu: