Mavi’de yeni dönemi başlattı

2023'te konsolide gelirlerini enflasyon muhasebesine göre yüzde 5, TMS 29 düzeltmeleri öncesi verilerine göre yüzde 91 artırarak 26,3 milyar TL'ye yükselten Mavi, 1,3 milyon yeni müşteri kazanımıyla kendi rekorunu kırdı.

Mavi'nin CRM altyapısı olan Kartuş'a kayıtlı aktif müşteri sayısının 7 milyona ulaştığını ve her gün 3 bin 500 kişiyi Mavi ailesine kattıklarını söyleyen Mavi CEO'su Cüneyt Yavuz, yeni müşterilerin yüzde 70'inin 35 yaş altı kişilerden oluştuğuna ve yeni müşteri kazanımında gençlerle büyüdüklerine dikkat çekiyor.

Mavi, önümüzdeki dönemde şirketi geleceğe taşıyacak yeni büyüme stratejisi ‘Mavi NEXT' ile önemli hedefler de belirledi. ‘Mavi NEXT' stratejisiyle perakende, online, yeni lojistik sistemleri ve teknolojiye yatırım yapacakları bilgisini veren Cüneyt Yavuz; “Hedefimiz; milyar dolarlık bir şirket olma yolunda Mavi'nin büyüme potansiyellerini açığa çıkarmak ve dünyaca ünlü moda markalarıyla birlikte şampiyonlar liginde yer almak” diyor. Yavuz; Kuzey Amerika ve Almanya öncelikli olmak üzere globalde yeni hedeflerini hayata geçireceklerini de sözlerine ekliyor.

