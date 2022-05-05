Mayıs ayının gelmesi ev sahipleri ve kiracıları yakından ilgilendiren kira zamları araştırmaları da başladı. Kira zamları, TÜİK’in açıkladığı TÜFE baz alınarak belirleniyor. Mayıs 2022 kira artış oranı da belli oldu. Peki Mayıs ayı kira artışı nasıl hesaplanır? İşte detaylar…

MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Mayıs ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

MAYIS AYI KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: Yüzde 34,46

Zam bedeli: 344,6 lira

Zamlı kira bedeli: 1.344,6 lira

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI

Nisan ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %61,14, aylık %5,46 arttı

TÜFE’de (2003=100) 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA ÖRNEĞİ

Mevcut kira bedeli: 1000 lira

Zam oranı: Yüzde 29,88

Zam bedeli: 298,8 lira

Zamlı kira bedeli: 1.298,8 lira

YASAL KİRA ARTIŞ ORANI NEDİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan dava açma hakkı bulunuyor.

YÜKSEK KİRA ARTIŞINA İTİRAZ EDİLEBİLİYOR

Mal sahiplerinin kiraya zam yapmadan önce, o ayın açıklanan zam oranını öğrenmesi ve yeni kira kontratını buna göre hazırlaması gerekiyor. Eğer sınır aşılırsa, kiracı dava açabiliyor. Eğer kiracı, kendi isteğine göre bir bedel belirleyip mal sahibine ödeme yapıyorsa, mal sahibinin de aradaki farkı icra dairesi kanalıyla talep etme hakkına sahip oluyor.