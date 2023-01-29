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Meclis yoğun bir haftaya giriyor... EYT düzenlemesi de bekleniyor

Genel Kurulda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren kanun teklifi görüşülecek. EYT düzenlemesinin, Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

29 Ocak 2023 | 16:16
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Meclis yoğun bir haftaya giriyor... EYT düzenlemesi de bekleniyor

Haftalık çalışmasına 31 Ocak Salı günü başlayacak Genel Kurulda, sözleşmeli araştırma görevlilerinin kadroya alınması ve Milli İstihbarat Akademisi kurulmasını da içeren Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Teklifle, Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde kurulacak olan Milli İstihbarat Akademisi, istihbarat ve milli güvenlikle ilgili alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapabilecek.

Yükseköğretim Kalite Kurulunda uzman personel istihdamı sağlanacak.

Öğrencilerin disiplin işlemleri, disiplin amirlerinin yetkileri, disiplin kurullarının teşkili ve çalışması konusunda Anayasa Mahkemesi kararı ile Yükseköğretim Kanunu'nun iptal edilen hükümleri yeniden düzenlenecek.

Müşterek alanlarda farklı akademik birimlere kayıtlı öğrenciler tarafından işlenen disiplin suçları konusundaki yetki ve farklı uygulama sorunları çözülecek.

Vakıf yükseköğretim kurumlarının öğrenci gelirlerinin yüzde 2'sini her yıl vakıf adına açılan bir hesaba nakit olarak yatırma zorunluluğu, teminat mektubuyla yerine getirilebilecek.

Komisyonların gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, salı günü toplanarak kamuya ve bazı kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına olan borçların yapılandırılarak ödenmesini içeren Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşecek.

Çocuk İstismarının Araştırılması Komisyonunun çarşamba günkü toplantısında, Milli Eğitim ile İçişleri bakanlıklarından gelen temsilciler sunum yapacak.

İçişleri Komisyonu, perşembe günü toplanarak Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni ele alacak.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına yarın sunulması bekleniyor.

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