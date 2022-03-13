MediaMarkt, 4 yılda kadın-erkek çalışan sayısını eşitlemeyi hedefliyor.

Mediamarkt’ın açıklamasına göre bugün 13 ülkede bulunan MediaMarkt’ın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında kadın çalışan oranına sahip en yüksek ülke Türkiye. Kadın istihdamını artırmaya yönelik yapılan çalışmalar neticesinde MediaMarkt Türkiye’de satış takım lideri oranı yüzde 20’den yüzde 29’a, müşteri deneyimi yöneticisi ise yüzde 13’ten yüzde 33’e yükseldi. Satış departmanlarındaki işe alımlarda ise oran yüzde 29’dan yüzde 36’ya çıktı.

– ‘Bu yıl kadın çalışan hedefimiz yüzde 40’

Açıklamada görüşlerine yer verilen MediaMarkt Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Seçil Namruk, şunları kaydetti:

‘Bu yıl kadın çalışan sayısında hedefimiz yüzde 40. Kadın istihdamında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz ve dahası önümüzdeki 4 yıl içerisinde bu oranı yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz. Bu çalışmalarımız hem genel müdürlüğümüzü kapsıyor hem de ülke genelinde tüm mağazalarımızı. Örneğin, yeni açılan mağazalarımızda en az yüzde 40 kadın çalışan gibi hedeflerimiz bulunuyor.’