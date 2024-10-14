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Memur-Sen duyurdu: Kamu personeline servis hizmetinde yeni gelişme

Memur-Sen'den yapılan açıklamada, "İki bakanlıkla yapılan görüşmelerimiz sonuç verdi. Memura servis hizmeti devam edecek." denildi.

14 Ekim 2024 | 10:50
Son Güncellenme: 14 Ekim 2024 | 10:56
Memur-Sen duyurdu: Kamu personeline servis hizmetinde yeni gelişme

Memur-Sen'den yapılan açıklamada iki bakanlıkla yapılan görüşmeler sonucunda memura servis hizmeti verilmeye devam edileceği belirtildi.

Memur Sen Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kamuda servis hizmetinin devam edeceğini açıkladı.

Yalçın X hesabından yaptığı açıklamada “Memur-Sen olarak 3. Dönem Toplu Sözleşme’den itibaren elde ettiğimiz Servis Hizmeti kazanımımız, hukuksuz bir şekilde Tasarruf Tedbirleriyle engellenmiş ve bazı kamu kurum ve kuruluşunda uygulanmayarak personel mağdur edilmişti” dedi.

Yalçın sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Eylemlerimiz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile görüşmelerimiz ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yaptığımız istişarelerimiz sonuç verdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen yazıda servis hizmetine devam edileceği belirtilmiştir.

 

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