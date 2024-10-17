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Merkez Bankası rezervleri 157,4 milyar dolara yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artışla 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

17 Ekim 2024 | 15:28
Son Güncellenme: 17 Ekim 2024 | 15:28
Merkez Bankası rezervleri 157,4 milyar dolara yükseldi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, 11 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 881 milyon dolar artışla 93 milyar 643 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 4 Ekim'de 92 milyar 762 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 190 milyon dolar yükselişle 63 milyar 553 milyon dolardan, 63 milyar 743 milyon dolara ulaştı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 11 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 71 milyon dolar artarak 156 milyar 315 milyon dolardan, 157 milyar 386 milyon dolara yükseldi.

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16 Ekim borsada gün sonu özeti: Yarın hangi veriler var?
Kuzey Boru'dan (KBORU) KAP'a depremle ilgili açıklama
Borsa şirketlerinden en son haberler (16 Ekim)
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (16 Ekim)
Borsada bugün temettü avansı dağıtacak 1 şirket var (16 Ekim)
Bugün 1 şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacak
ASELSAN 3. çeyrek bilançosunu açıkladı
15 Ekim borsada gün sonu özeti
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 831,39
ABD'li çip devi Nvidia'nın hisselerinde yeni rekor
Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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