Merkez Bankası Beklenti Anketi açıklandı
Merkez Bankası Beklenti Anketi’nde 2020 yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bu anket döneminde yüzde 10,01 oldu.
Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,07 iken, bu anket döneminde yüzde 9,54 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 8,94 ve yüzde 8,51 olarak gerçekleşti.
DOLAR BEKLENTİSİ ARTTI
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 6,35 TL iken, bu anket döneminde 6,43 TL’ye yükseldi.
2020 yılı büyüme beklentisi yüzde 3,2’den yüzde 3,4’e yükseldi.
BİST Repo ve Ters Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 12,40’tan yüzde 11,43’e geriledi.
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