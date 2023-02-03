ARA
Bist 100
4505,34
-8,62%
Bist 100
Dolar/TL
18,8384
0,056%
Dolar/TL
Euro/TL
20,2238
0,1461%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0732
0,062%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1135,31
0,28%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve uzmanların ardından İBB AKOM'dan da İstanbul için fırtına ve kar yağışı uyarısı geldi.

03 Şubat 2023 | 15:05
Son Güncellenme: 03 Şubat 2023 | 17:48
0
AKOM'dan İstanbul'a kar uyarısı

AKOM'dan yapılan açıklamada, pazar günü sabah saatlerinden itibaren soğuk havanın etkisine girecek İstanbul'da, Perşembe gününe kadar aralıklarla kar yağışı beklendiği belirtildi.

Hafta boyunca Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olduğu İstanbul'un, pazar günü sabah 08.00'den itibaren Sibirya kökenli daha soğuk bir havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. İBB AKOM verilerine göre; soğuk hava kuzeyli rüzgarların (Karayel, Yıldız) 60-80km/s hızla fırtına şeklinde esmesiyle şehre giriş yapacak. Soğuk hava nedeni ile hâlihazırda 5-7°C'ler civarında seyreden sıcaklıklar kar değerlerine -1, 3°C gerileyecek. Soğuk hava ve fırtınanın beraberinde, il genelinde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar yağışı geçişlerinin yaşanması bekleniyor.

YER YER YOĞUN KAR YAĞIŞI GEÇİŞLERİ OLACAK

Pazar sabah saatlerinden itibaren şehir merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların kuzey ve yüksek kesimlerde (Çatalca, Arnavutköy, Çekmeköy, Beykoz, Şile, Aydos ) kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra il genelinde fırtına ile birlikte yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olmaya devam etmesi bekleniyor.

Perşembe sabah saatlerinde kadar İstanbul üzerinde etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeni ile sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği, beraberinde buzlanma ve don olayları ile birlikte kuvvetli, yer yer yoğun kar yağışı geçişlerinin yaşanabileceği tahmin ediliyor.

"Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur"

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de, "Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." çağrısı yaptı. 

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Şen, "İstanbul bugün cuma yağmurlu. Akşam yağış yok. Öğlen saatlerinde yüksekler karla karışık yağmurlu. Sıcaklık 8 C. Pazar evinizde oturun kar var. Pazartesi salı hatta çarşamba da var. Sömestre tatiline pazartesiyi de katsak iyi olur." ifadelerini kullandı. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için  5 günlük hava tahmini:

İlgili Haberler
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları: En fazla Palandöken'de
Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları: En fazla Palandöken'de
0
  • ALTIN GRAM - TL 1135,31 0,28%
  • ALTIN ONS 1874,49 0,22%
  • BIST 100 4505,34 -8,62%
  • DOLAR/TURK LIRASI 18,8384 0,056%
  • EURO/TURK LIRASI 20,2238 0,1461%
  • EURO/USD 1,0732 0,062%
  • INGILIZ STERLINI 1,20557 0,12998%
  • JAPON YENI 130,894 -0,151%
  • KANADA DOLARI 1,33986 -0,04029%
  • RUS RUBLESI 72,135 0,4806%
Günün En Çok Okunanları
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
DHA Hatay muhabiri ile eşi ve 2 çocuğu depremde hayatını kaybetti
GERİ
İLERİ
Kahramanmaraş merkezli depremlerde son durum
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
ODTÜ'lü öğrencilerden depremzedeler ve bağışçılar için arayüz
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
SPK Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası alınan yeni kararları duyurdu
İHA'ların gözünden deprem bölgesi
İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki çocuğu depremin 42. saatinde kurtardı
Chobani'nin kurucusu Hamdi Ulukaya’dan dünyaya Türkiye’ye acil yardım çağrısı
THY deprem bölgesindeki illerden uçuşları ücretsiz yaptı
GERİ
İLERİ
AYLIK DERGİ
Aylık dergiyi takip etmek için abone olun
Aylık Dergi
ABONE OL