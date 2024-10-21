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MSB'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama

Açıklamada, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." ifadeleri kullanıldı.

21 Ekim 2024 | 16:26
Son Güncellenme: 21 Ekim 2024 | 16:28
MSB'den FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir." açıklamasında bulunuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, mankurtlaştırdığı beyinlerle asil Türk milletinin istiklal ve istikbaline kasteden, devlete ve kahraman Türk ordusuna büyük zarar veren FETÖ elebaşının öldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hainin 'vatansız' olarak ölmesi ve sonsuza kadar böyle anılacak olması, bu yapıdan zarar gören vatandaşlarımızın acılarını dindiremese de vatanına ihanet edenlerin kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından ibretliktir. Hala bu yapının esiri olarak vatanına, milletine ihanet etmekte ısrar edenler bundan ders almalı ve bir an önce yüce Türk adaletine teslim olmalıdır. Her türlü değeri istismar ederek insanımıza ve ülkemize ihanet eden başta FETÖ olmak üzere tüm terör örgütleriyle mücadelemiz, kökleri kazınana kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."

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