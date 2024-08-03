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Naci Görür'den, Bursa depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Bursa'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama geldi. Görür, depremin yerine işaret ederek, "Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var" dedi.

03 Ağustos 2024 | 11:17
Son Güncellenme: 03 Ağustos 2024 | 11:18
Naci Görür'den, Bursa depremi sonrası dikkat çeken açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa'da saat 05.05'te 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 4,69 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Prof. Dr Görür'den açıklama 

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depreme ilişkin X hesabından şu değerlendirmeleri yaptı: 

"Bursa, Gazioluk- Orhaneli’nde 4,1 deprem oldu. Hemen Bursa güneyindeki Mustafakemalpaşa-Orhaneli Fay zonu bölgesinde oldu. Zon doğrultu atımlı ve sağ yönlü. Bu fayların daha büyük deprem üretme potansiyelleri var. Bknz. Bursa ve yöresindeki 1855, 1857, 1953, 1954 depremleri"

 

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