Ak Lease ile Emirates Islamic Bank arasında kredi sözleşmesi

Ak Lease, uluslararası finansman kaynaklarını çeşitlendirme ve güçlendirme stratejisi doğrultusunda yeni bir iş birliğini daha hayata geçirdi. Emirates Islamic Bank P.J.S.C. ile imzalanan 30 milyon ABD doları tutarında kredi anlaşması, iki kurum arasında gerçekleştirilen ilk finansman işlemi olma özelliğini taşırken şirketin müşterilerine sunduğu leasing yatırımlarının finansmanına kaynak sağlayacak.

Kredi anlaşmasını değerlendiren Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyledi: “Emirates Islamic Bank ile gerçekleştirdiğimiz bu ilk işlem, uluslararası finansman ağımızı genişletme hedefimiz açısından önemli bir kilometre taşıdır. Farklı coğrafyalardaki güçlü finans kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz iş birlikleri sayesinde kaynak yapımızı çeşitlendirirken, müşterilerimize daha rekabetçi ve sürdürülebilir finansman çözümleri sunma kapasitemizi güçlendiriyoruz. Sağlanan 30 milyon dolar tutarındaki bu kredi, müşterilerimizin yatırımlarının finansmanında kullanılacak. Önümüzdeki dönemde de uluslararası finans kuruluşlarıyla yeni iş birlikleri geliştirerek reel sektörün yatırım ihtiyaçlarını desteklemeyi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceğiz.”

Emirates Islamic Genel Müdür Yardımcısı Mohammad Kamran Wajid, kredi anlaşmasıyla ilgili şunları söyledi: “Ak Lease ile giderek güçlenen iş birliğimizi pekiştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Bu kredi, müşteriye özel tasarlanmış sınır ötesi finansman çözümleri oluşturma ve hayata geçirme konusundaki güçlü yetkinliklerimizi ortaya koyarken, büyüyen işletmelere verdiğimiz desteği de ortaya koymaktadır. Ak Lease ile iş birliğimiz, ortaklarımızın kendine özgü operasyonel ve fonlama ihtiyaçlarını derinlemesine anlayarak sürdürülebilir ve amaca yönelik büyümeyi destekleyen çözümler sunma konusundaki müşteri odaklı yaklaşımımızı ortaya koymaktadır.”

