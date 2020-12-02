Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın restoranlar için 20 milyon liralık bir paket hazırladıklarını ve bazı komisyonların alınmayacağını duyurdu.

Pandemi sürecinde son kısıtlama kararlarının ardından lokantacılık sektöründen komisyon indirimi çağrısı gelmişti. Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkanı Aykut Yenice yeni genelge nedeniyle paket servis satışlarında artış olacağını belirterek, “Bu zorlu süreçte online yemek sipariş sitelerinin esnaftan aldığı komisyonu en aza indirmesi gerekiyor, beklentimiz o yönde. Zaten zorda olan esnafımıza karşı komisyonların düşürülmesi gerekiyor. Bu firmalar da bize destek olmalı. Onların da belli bir maliyetleri var bunu anlıyoruz ancak bizi de düşünmeleri gerekiyor” demişti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise bugün hem yemek çeki şirketlerinin hem online yemek sipariş sitelerinin, restoranlar başta olmak üzere üye işletmelerden talep ettikleri komisyon oranlarının işletmelerin ve çalışanlarının dayanma sınırlarını oldukça aştığı değerlendirmesinde bulunmuştu.

Yemeksepeti CEO’su Nevzat Aydın ise twitter hesabından yaptığı açıklamada restoranlara destek için 20 milyon TL’lik bir paket açıkladıklarını, bazı komisyonları kaldırdıklarını duyurdu. Nevzat Aydın twitter hesabından şu mesajları paylaştı:

Restoranlarımız, özellikle tek şubeli mahalle restoranlarımız zor zamanlar yaşıyor. Onlara bu zor dönemde destek olmak için 20 Milyon TL’lik bir paket açıklıyoruz. — Nevzat Aydın (@zagortenay76) December 2, 2020