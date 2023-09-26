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  • Nissan CEO'su elektrikli otomobiller için yeni yol haritasını açıkladı

Nissan CEO'su elektrikli otomobiller için yeni yol haritasını açıkladı

Nissan Motor Co., Avrupa kıtasında satılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getirecek.

26 Eylül 2023 | 09:32
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Nissan CEO'su elektrikli otomobiller için yeni yol haritasını açıkladı

Nissan Üst Yöneticisi (CEO) Uçida Makoto açıklamasında, elektrikli araçlara (EV) artan yönelime ilişkin "nihai çözüm, geri dönüş yok" dedi.

CEO Uçida, "EV nihai mobilite çözümüdür. Bir milyondan fazla müşteri yolculuğumuza katıldı ve Nissan elektrikli aracın keyfini yaşadı" dedi.

Yokohama merkezli Nissan, Avrupa kıtasında satışa çıkarılan tüm yeni model araçlarını 2030 yılına kadar tam elektrikli hale getireceğini bildirdi.

Nissan daha önce, 2030'a kadar küresel ürün gamını 19’u tam elektrikli dahil 27 yeni elektrikli modelle geliştirmeyi hedeflediğini açıklamıştı.
 

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