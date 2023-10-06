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Nissan Ekim ayı kampanyasını duyurdu

Otomobil firmaları ekim ayına ilişkin kredi kampanyalarını duyuruyor. Nissan da ekim ayındaki kredi kampanyasını açıkladı.

06 Ekim 2023 | 11:26
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Nissan Ekim ayı kampanyasını duyurdu

Nissan Ekim ayına ilişkin kampanyasını duyurdu. Açıklamaya göre Nissan Türkiye’nin kampanyaları ekim ayında sınırlı süre için geçerli olacak.

Nissan Türkiye açıklamasına göre Nissan Qashqai’nin hafif hibrit Designpack versiyonunda 125 bin TL ekstra fiyat avantajı ve 12 ay yüzde 0 faiz kredi kampanyası bir arada sunuluyor. Nissan Qashqai’nin diğer hafif hibrit versiyonları ise ya 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleriyle satılıyor.

Qashqai e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında bireysel müşteriler için 125 bin TL fiyat desteği ya da 75 bin TL destek ve 125 bin TL 12 ay yüzde 0 faiz seçenekleri sunuluyor. 

Hafif hibrit versiyonlarda ve e-POWER Designpack ve Black Edition versiyonlarında ticari müşteriler için 75 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faiz oranında taksitli ticari kredi alternatifi, e-POWER Skypack ve Platinum Premium donanıma sahip versiyonlarda ise 50 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faizli taksitli ticari kredi seçenekleri sunuluyor.

Yeni Nissan X-Trail

Açıklamaya göre yeni Nissan X-Trail'de ekim kampanyası kapsamında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 125 bin TL fiyat desteği sunuluyor. Yeni X-Trail, 125 bin TL fiyat desteği ya da ticari müşterilere özel 50 bin TL fiyat desteği ile 450 bin TL 15 ay yüzde 1,99 faiz taksitli ticari kredi seçeneği sunuyor.

Nissan Jukeı

B-SUV sınıfındaki Nissan Juke, ekim kampanyası kapsamında, 100 bin TL fiyat desteği veya 50 bin TL fiyat desteği ve 125 bin TL, 12 ay vade ve 0 faiz seçeneği ile kampanyada yerini alıyor. 
50 bin TL fiyat desteği ve 450 bin TL, 15 ay yüzde 1,99 oranlı ticari kredi alternatifi de sunuluyor. Nissan Juke mühendislere özel 30 bin TL nakit alım desteği seçeneği sunuyor.
 

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