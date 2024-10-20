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Noterlere yeni düzenleme geliyor

Noterliklere yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlerin çalışma usul ve esaslarının yanı sıra işlem güvenliğine yönelik ayrıntılar da yer alıyor.

20 Ekim 2024 | 19:32
Son Güncellenme: 20 Ekim 2024 | 19:32
Noterlere yeni düzenleme geliyor

Yargıda yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis'in gündeminde. Teklifte noterlere yönelik düzenlemeler de yer alıyor. Noterlerin çalışmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenecek.

  • TRT Haber'in haberine göre; noterlik ücretleri ile diğer işlem giderleri nakit olarak ya da banka kartı ve kredi kartı kullanılarak tahsil edilebilecek.
  • Noterlik ücret tarifesi, her yıl mart ayı yerine ocak ayı başında düzenlenecek.
  • El yazısıyla imzalanarak hazırlanan noterlik işlemleri, güvenli elektronik imzayla Türkiye Noterler Birliği'nin bilişim sistemine kaydedilecek. Böylece işlemlerinin daha güvenli hale getirilmesi amaçlanıyor.

Meclis Başkanlığı'na sunulan Teklif, 22 Ekim Salı günü Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Komisyon çalışmalarının ardından genel kurulda görüşülecek.

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Borsada bu hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 7 şirket
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (14-18 Ekim 2024)
Borsada dün bedelsiz başvurusu duyuran 3 şirket
18 Ekim borsada gün sonu özeti: Gelecek hafta hangi veriler var?
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (19.10.2024)
Borsa, altın, dolar, fonlar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Kerem Aktürkoğlu'nun kulübü borsada kazandırdı
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 900
Big Chefs (BIGCH) bilanço tarihini duyurdu
Tofaş (TOASO) 3. çeyrek bilanço tarihini duyurdu
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Koç Holding (KCHOL) bilanço tarihini duyurdu
GERİ
İLERİ
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