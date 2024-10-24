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Numan Kurtulmuş: Tesadüfi değil

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir" ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2024 | 00:51
Son Güncellenme: 24 Ekim 2024 | 00:55
Numan Kurtulmuş: Tesadüfi değil

Kurtulmuş, TUSAŞ'ın Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısında yaralananları Etlik Şehir Hastanesinde ziyaret etti.  Bunun sıradan bir terör saldırısı olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, millet olarak fevkalade büyük bir dikkatle bundan sonraki sürecin takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Kurtulmuş, "Özellikle savunma sanayi tesislerimizden, en önemlilerinden birisi olan TUSAŞ'a böylesine hain bir saldırının yapılmış olması tesadüfi değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Rusya'daki temasları sırasında bu saldırının yapılmış olması da tesadüf değildir." ifadelerini kullandı.

Terörün hiçbir türüne müsaade edilmeyecek şekilde mücadelenin devam ettirilmesi gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, bu mücadelede en önemli kazanımın milli birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.

"Ortak duruş" vurgusu
TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Böyle günlerde, böylesine önemli saldırılar karşısında kaldığımız zaman da buradan çıkaracağımız en büyük ders, farklılıklarımız ne olursa olsun milli duruşumuzda ortak bir tavrı sergileyebilme becerisine sahip olmamızdır." dedi. Yaşanan terör saldırıları karşısında 85 milyon vatandaşın ortak bir duruş sergilediğini kaydeden Kurtulmuş, bunun da kalıcı olmasını, bu "ortak duruşun" Türkiye'nin geleceğine de büyük katkı sağlamasını diledi. Eninde sonunda terör örgütlerinin tamamının Türkiye'de artık faaliyet göremez, gösteremez hale geleceklerini ifade eden Kurtulmuş, arkasında kim olursa olsun, kim hangi desteği verirse versin Türkiye'nin bu terör örgütlerini yenmeyi başaracağını kaydetti.

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BİM'den pay geri alım programı hakkında açıklama
23 Ekim borsada gün sonu rakamları
Borsada yarın işlem yapacaklara 29 Ekim uyarısı!
22 Ekim borsada gün sonu özeti
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (23 Ekim)
MKK açıkladı: 3. çeyrek halka arz karnesi
Seğmen Kardeşler'den Dubai kararı
Borsanın yeni şirketi, yeni iş kolu kararını duyurdu
Yeşil enerji şirketleri petrol devlerinin getirilerini geride bıraktı: Zirvenin ilk 5'i
İki hisseye kredili işlem yasağı
Tekfen Holding'den (TKFEN) geri alım açıklaması
GERİ
İLERİ
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